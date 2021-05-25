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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

25 мая 2021, 09:32 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни, с 25-го по 28 мая, опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait"  на своем сайте. Техническое обслуживание подстанций станет причиной отключения потребителей частного сектора и спальных районов.

КТП-51 (техническое обслуживание и установка опор ВЛ-0,4 кВ )

с 25 по 28 мая 2021 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой 40-136,
  • пр. Рудненский 23/1-23/12,
  • пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16,
  • ул. Рудненская 23-37,
  • ул. Комарова 101-113,
  • ул. Джангильдина 36-54,
  • ул. Панфилова 1-18.

ТП-105 (техническое обслуживание)

25 и 26 мая 2021 года с 10:00 до 18:00

  • клиника «Мариям»,
  • Медицинский колледж,
  • салон цветов,
  • бистро «Элиза»,
  • детский сад №Ак-Ерке»,
  • магазин «Метелица».

Спальный корпус:

  • ул. Гоголя 92,96,
  • ул. Толстого 69,
  • ул. Баймагамбетова 183.