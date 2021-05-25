Полиция расследует дело о «распространении заведомо ложной информации» (ст. 274 УК РК), в котором администратор сатирического паблика Темирлан Енсебек находится в статусе свидетеля с правом на защиту. Нужно ли его наказать за шутки в Интернете? Да. Если такие шутки создают опасность для общества и причиняют вред правам граждан.

Да. Темирлан Енсебек шутил даже над первым президентом, что недопустимо.

Нет. Енсебек честно предупреждал, что его публикации - это «фейковые новости».

Нет. Сатира, даже в адрес первых лиц, - это норма для демократических стран.

