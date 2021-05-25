У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
25 мая 2021, 09:32 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни, с 25-го по 28 мая, опубликовала пресс-служба ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. Техническое обслуживание подстанций станет причиной отключения потребителей частного сектора и спальных районов.
КТП-51 (техническое обслуживание и установка опор ВЛ-0,4 кВ )
с 25 по 28 мая 2021 года с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой 40-136,
- пр. Рудненский 23/1-23/12,
- пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16,
- ул. Рудненская 23-37,
- ул. Комарова 101-113,
- ул. Джангильдина 36-54,
- ул. Панфилова 1-18.
ТП-105 (техническое обслуживание)
25 и 26 мая 2021 года с 10:00 до 18:00
- клиника «Мариям»,
- Медицинский колледж,
- салон цветов,
- бистро «Элиза»,
- детский сад №Ак-Ерке»,
- магазин «Метелица».
Спальный корпус:
- ул. Гоголя 92,96,
- ул. Толстого 69,
- ул. Баймагамбетова 183.
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