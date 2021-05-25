Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото Турар Казангапов/TENGRINEWS

Закон обязывает коллекторские агентства записывать видео и аудио любого процесса общения с должником. По мнению законодателей, эта норма позволит избежать грубого обращения или нарушений законодательства со стороны коллекторов.

Кроме того, устанавливается запрет на взаимодействие с должником с не зарегистрированных за коллекторским агентством номеров телефонов.

Для коллекторских агентств также предусмотрены требования к минимальному размеру их уставного капитала.

Одним из главных нововведений является сокращение срока хранения кредитной истории с 10 до пяти лет.