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Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту

24 мая 2021, 09:58 |  Общество

Nexta утверждает, что в Беларуси Протасевичу грозит смертная казнь, передает Informburo.kz.

Роман Протасевич. Фото со страницы журналиста в Facebook

Экс-редактор Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту, сообщает Telegram-канал Nexta_live.

В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании.

Самолёт проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали. 

Как сообщили в Nexta, перед вылетом он сообщил, что заметил за собой слежку.

"В Беларуси Роману грозит смертная казнь. Ранее Следственный комитет потребовал признать редакцию Telegram-каналов Nexta экстремистами, а Протасевича и Путило выдать в Беларусь из Польши. Против них заведено дело об организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды. Лукашенко и ВВС РБ заставили самолёт Ryanair развернуться и сесть в Минске. Это рейдерский захват самолёта!" – пишет Nexta.

МВД Беларуси подтвердило задержание Романа Протасевича в минском аэропорту.

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал немедленно освободить основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске, передает Tengrinews.kz.

"Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан. За этим отвратительным действием стоит белорусский режим. Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича", - написал литовский лидер в своем Twitter.

"Я призываю союзников в НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую белорусский режим создает международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять немедленные меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Я буду говорить об этом на Европейском совете, который начнется завтра в Брюсселе", - добавил президент Литвы.

Действия белорусских властей по задержанию Протасевича осудил Евросоюз, передает Euronews.

"Совершенно неприемлемо заставлять рейс @Ryanair из Афин в Вильнюс приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс, их безопасность должна быть обеспечена. Любой нарушитель правил международного воздушного транспорта должен нести ответственность", - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала произошедшее "захватом самолета" ради "расправы" над Протасевичем.

"Все это результат безнаказанности, в которой режим разворачивает внутреннюю оккупацию. Отныне ни одному человеку мира, который совершает полет над Беларусью, не гарантирована даже базовая безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал и использовал военную авиацию против граждан Беларуси и стран Европы с целью расправы над одним-единственным человеком", - сказала она в видеобращении. 

Немедленно освободить белорусского журналиста потребовали в США, Германии, Австрии, Польше и других западных странах.