Nexta утверждает, что в Беларуси Протасевичу грозит смертная казнь, передает Informburo.kz.

Роман Протасевич. Фото со страницы журналиста в Facebook

Экс-редактор Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту, сообщает Telegram-канал Nexta_live.

В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании.

Самолёт проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали.

Как сообщили в Nexta, перед вылетом он сообщил, что заметил за собой слежку.

"В Беларуси Роману грозит смертная казнь. Ранее Следственный комитет потребовал признать редакцию Telegram-каналов Nexta экстремистами, а Протасевича и Путило выдать в Беларусь из Польши. Против них заведено дело об организации массовых беспорядков, возбуждении социальной вражды. Лукашенко и ВВС РБ заставили самолёт Ryanair развернуться и сесть в Минске. Это рейдерский захват самолёта!" – пишет Nexta.

МВД Беларуси подтвердило задержание Романа Протасевича в минском аэропорту.

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал немедленно освободить основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске, передает Tengrinews.kz.

"Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан. За этим отвратительным действием стоит белорусский режим. Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича", - написал литовский лидер в своем Twitter.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

"Я призываю союзников в НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую белорусский режим создает международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять немедленные меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Я буду говорить об этом на Европейском совете, который начнется завтра в Брюсселе", - добавил президент Литвы.

🇪🇺 leaders will discuss a state-sponsored terror act in #Minsk tomorrow at #EUCO. My suggestions: airspace over 🇧🇾 shall be recognized unsafe, 🇧🇾 aircrafts shall not be accepted in 🇪🇺 airports, immediate investigation by @icao & serious sanctions against the regime. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

Действия белорусских властей по задержанию Протасевича осудил Евросоюз, передает Euronews.

"Совершенно неприемлемо заставлять рейс @Ryanair из Афин в Вильнюс приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс, их безопасность должна быть обеспечена. Любой нарушитель правил международного воздушного транспорта должен нести ответственность", - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала произошедшее "захватом самолета" ради "расправы" над Протасевичем.

"Все это результат безнаказанности, в которой режим разворачивает внутреннюю оккупацию. Отныне ни одному человеку мира, который совершает полет над Беларусью, не гарантирована даже базовая безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал и использовал военную авиацию против граждан Беларуси и стран Европы с целью расправы над одним-единственным человеком", - сказала она в видеобращении.

Немедленно освободить белорусского журналиста потребовали в США, Германии, Австрии, Польше и других западных странах.