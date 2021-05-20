В конце апреля на заседании межведомственной рабочей группы при департаменте по делам госслужбы назвали три ЦОНа,в которых нет поручней для инвалидов-колясочников в туалетах: один в Тобыле и два в Костанае. 14 мая корреспонденты «НГ» посетили эти здания.

В Тобыле на первом этаже ЦОНа висит табличка, указывающая, где находится туалет для маломобильных групп населения. Но когда поворачиваешь в проем, сразу видино - ширина прохода явно не предназначена для колясок. Сам туалет для инвалидов был закрыт на ключ.

Санузел для маломобильных груп населения в ЦОНе города Тобыл планируют сделать в другом месте / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Такая же картина в здании ЦОНа в районе КЖБИ: двери узкие, санузел на замке.

Пандус в ЦОНе в районе КЖБИ мониторинговая группа пока не проверяла / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В ЦОНе в районе КЖБИ туалет для инвалидов-колясочников никак не обозначен / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В здании ЦОНа в районе КСК поручни установили, но унитаз расположен на высоте около 20 см. Как забраться на этот пьедестал на коляске, чтобы воспользоваться поручнями - непонятно.

В туалете ЦОНа на КСК поручни для инвалидов-колясочников установили, но как забраться на этот пьедестал на коляске - непонятно / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Проблема действительно есть, - подтвердил «НГ» заместитель директора областного филиала госкорпорации "Правительство для граждан" Данияр КОСЫБАЕВ. - Здание ЦОНа в районе КСК мы арендуем у частного лица, поэтому просто попросили арендодателя установить поручни в санузлах, что он и сделал. Здания ЦОНов в районе КЖБИ и в Тобыле находятся в ведомстве акиматов, там вопрос решается за счет бюджетных средств. Но процедура выделения средств - долгая.

Пандус в здании ЦОНа на КСК в этом году в план мониторинга пока не попал / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В санузле ЦОНа в Тобыле ширина дверей в туалете не предназначена для проезда инвалида-колясочника. Расширить проем нельзя, потому что он расположен в несущей стене. Нужно делать новый санузел, сейчас в областном филиале решают, в каком месте его обустроить.

Ширина проема в санузлы ЦОНа в Тобыле не позволяет проехать инвалидной коляске / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Еще одна из проблем многих ЦОНов области - пандусы, которые не соответствуют СНиПам, - отметил Косыбаев. - Новые нормы появились в 2018 году, активно проверять их начали в 2020-м. Наши пандусы оказались выше и круче, чем должны быть. В двух зданиях ЦОНов - Лисаковска и Житикары - уже установили подъемники, потому что пандусы не соответствуют строительным нормам.

На вопрос о том, сколько зданий ЦОНов нуждаются в новых пандусах, санузлах и других переделках для доступа инвалидов, в областном филиале "Правительства для граждан" ответить не смогли. Сказали, что подсчет еще ведется. Но бюджетная заявка в размере 100 млн тенге на 2021 год уже подана. Когда необходимую сумму утвердят, разыграют ее на тендере и начнут ремонт, неизвестно.

В ЦОНе Рудного поручни для инвалидов-колясочников есть рядом с унитазом и раковиной / Фото Георгия ГОВОРОВА

В департаменте труда, соцзащиты и миграции населения «НГ» сообщили: согласно строительным нормам, на 1 м высоты пандуса предусматривается 20 м длины.

- То есть, если пандус в высоту 50 см, то его длина должна быть 10 м, если 2 м в высоту, то длина - 40 м, - пояснила руководитель отдела департамента Асия СЕЙТБАТАЛОВА. - В исключительных случаях допускается пропорция 1:12, если не хватает территории. В этом году мы проверили центральное здание "Правительства для граждан" - по ул. Тауелсиздик в Костанае. Даже у него пандус не соответствует этим нормам. Поэтому в здании установили подъемник для маломобильных групп населения, но на момент мониторинга он не работал. Позже поломку устранили. Аналогичная ситуация была с ЦОНами в Карасуском, Узункольском, Джангельдинском районах, которые мы проверяли в прошлом году. У них не только пандусы не соответствуют нормам, но и ширина дверного проема - одна из дверей должна быть шириной 90 см.

Мониторить объекты сотрудники департамента могут в профилактических целях, в этом случае при выявлении нарушений руководителям выдают предупреждения. Но если после этого пожалуется физическое или юридическое лицо, могут провести внеплановую проверку и привлечь начальника уже к административной ответственности.

Как отмечает Асия Сейтбаталов, закон о социальной защите населения действует с 2007 года, так что решить проблему доступности ЦОНов для маломобильных граждан за 14 лет было вполне реально. Но, видимо, не очень нужно...