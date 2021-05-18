Казахстан планирует присоединиться к мобильному приложению "Путешествую без COVID-19", которое ведет учет всех граждан в ЕАЭС, которые сделали ПЦР-тест или прививку от коронавируса. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" создано при поддержке Евразийского банка развития.

"Отдельные страны ЕАЭС к ней уже подсоединились. Сейчас ведется работа, чтобы интегрировать наш казахстанский единый интеграционный портал, в котором содержится информация о наших гражданах, которые прошли вакцинацию, либо результаты ПЦР-тестов, с этой системой "Путешествую без COVID-19". Как только это произойдет, мы сможем пользоваться этим мобильным приложением", - сообщила Кушукова на брифинге СЦК.

По ее словам, планируется закончить работу по присоединению казахстанской базы до конца первого полугодия 2021 года.

Ожидается, что в будущем приложение расширит туристические границы между странами. Граждане России, Армении и Беларуси уже пользуются им.