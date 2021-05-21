Получается, что в Казахстане ребенок не чувствует себя в безопасности ни дома, ни на улице, ни в школе?

Еще более чем за полгода до Дня независимости, в лучших традициях заказной государственной пропаганды на улицах запестрели баннеры, по телеканалам закрутились ролики, в местных печатных СМИ стали появляться статьи и интервью, посвященные юбилейной дате. Все они вещают о мире, согласии, успехах, росте и развитии Казахстана за эти годы. В общем, всем тем, чем казахстанцы могут якобы гордиться.

В то же время каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми. Вспоминаю из недавнего: семиклассницу изнасиловал незнакомец в школьном туалете в Таразе, футбольные ворота придавили насмерть подростка в Костанае, пятеро детей сгорели в частном доме в Нур-Султане, зверские убийства Виктории Гани в Рудном и Дарьи Махартовой на затобольской трассе. А сколько детей ежегодно гибнет в ДТП?

Случившаяся недавно трагедия в Казани вновь шокировала общество и заставила, в очередной раз, ужаснуться казахстанских депутатов. У них сразу же возникли запросы, требования и предложения, которые, несомненно, в том или ином виде будут воплощены в жизнь. «В связи с событиями в Казани в министерстве образования проведено экстренное совещание с руководством органов внутренних дел. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и взрослых в учреждениях национальной системы образования», - отрапортовал председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев.

Получается, что накануне помпезных юбилейных торжеств в благополучном и успешном Казахстане ребенок не чувствует себя в безопасности ни дома, ни на улице, ни в учреждении образования? Так какими успехами может гордиться руководство страны, если спокойствие детей в той же школе заключается в высоченном заборе, вооруженной охране, видеонаблюдении, металлоискателе на входе и тревожных кнопках?

А вот действительно гордиться спокойствием и безопасностью я мог в своем детстве, в 80-х годах прошлого века. Тогда школа была местом притяжения не только в учебное, но и в остальное время. Мы могли весь летний день носиться по школьному двору, запросто зайти в здание попить воды из-под крана и вахтер пенсионного возраста, который, по все видимости, скоро станет не удел, пускал нас без вопросов. А потом мы гурьбой через весь район КЖБИ бежали купаться на «родничок», не боясь быть сбитым на пешеходном переходе или пропасть без вести. Не страшно было даже ходить по незнакомым квартирам, собирая макулатуру, и каждое лето ездить на пару сезонов в пионерский лагерь.

Это, по-моему, было самое доброе, самое безопасное время для ребенка. И, кстати, тогда Международный день защиты детей совершенно не отмечался. Наверное, потому, что защищать советских детей было не от кого и не от чего. У взрослых не возникало даже мыслей совершить что-либо противоправное на территории школы или детского сада, в то время, как сейчас с начальной классов детей готовят к борьбе с терроризмом и коррупцией.



Вместо того, чтобы улучшать благосостояние каждого казахстанца, заботиться о морали и нравственности подрастающего поколения, сеять, как говорится, доброе, разумное, вечное, сейчас культивируют недоверие, разобщенность и расслоение нашего общества по принципу: «Человек человеку волк».

Добрее надо быть, всем и каждому, тогда не потребуется к праздничной дате высасывать из пальца поводы для гордости. Её будет испытывать каждый в повседневной жизни.