Движение на перекрестке частично перекроют из-за укладки теплосетей в Костанае
6 мая 2021, 09:22 | ЖКХ
Как сообщила сегодня пресс-служба ГКП "КТЭК", с 6 мая по 7 июня будет перекрыт перекрёсток улиц Лермонтова - Баймагамбетова с частичным ограничением движения автотранспорта.
Причина - строительно-монтажные работы в связи с продолжением реализации инвестиционного проекта «Строительство тепломагистрали диаметром 500 мм по ул. Лермонтова в городе Костанае».
"Укладка трубопровода будет производиться по одной полосе дороги. Движение возможно, соответственно, на второй", - пояснили в пресс-службе.
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