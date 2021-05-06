Как сообщила сегодня пресс-служба ГКП "КТЭК", с 6 мая по 7 июня будет перекрыт перекрёсток улиц Лермонтова - Баймагамбетова с частичным ограничением движения автотранспорта.

Причина - строительно-монтажные работы в связи с продолжением реализации инвестиционного проекта «Строительство тепломагистрали диаметром 500 мм по ул. Лермонтова в городе Костанае».

"Укладка трубопровода будет производиться по одной полосе дороги. Движение возможно, соответственно, на второй", - пояснили в пресс-службе.