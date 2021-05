Артур Гаан и Игорь Фоменко приняли участие в XXXII международном конкурсе-фестивале музыкального творчества «Праздник детства», который прошел в апреле в Санкт-Петербурге. Костанайские вокалисты стали лауреатами в номинации «Эстрадный вокал»

Артур Гаан (вверху слева) и Игорь Фоменко (вверху справа) стали лауреатами и в сольных выступлениях, и в дуэте

Конкурс-фестиваль ежегодно проводит творческое объединение «Триумф», член CID UNESCO, при поддержке Парижской русской консерватории им. Сергея Рахманинова, Международной Академии Музыки Елены Образцовой и Санкт-Петербургской Академии последипломного образования. В составе жюри известные музыканты, педагоги по вокалу, артисты театра и кино, хореографы.

Костанайцы были единственными представителями Казахстана. Артур исполнил композицию Rise Like a Phoenix и занял 1 место в возрастной категории 10-12 лет. У Игоря 1 место в возрастной категории 13-15 лет за исполнение The Greatest love off all. В дуэте, исполнив песню «А за окошком месяц май», они заняли 1 место среди вокальных групп и ансамблей.

Ребята - воспитанники вокальной студии «Звонкие голоса», занимаются уже 4 года, участвовали и побеждали в онлайн-конкурсах Москвы, Праги, Амстердама. Жюри конкурса-фестиваля в Санкт-Петербурге отметило высокий профессиональный уровень педагога по вокалу Танзили БИКЧЕНТАЕВОЙ.

- Наш педагог получила грамоту за проделанную работу, - рассказала "НГ" мама Артура Татьяна ГААН. - Им понравилось , что мальчики в своем выступлении продемонстрировали правильно поставленное дыхание, показали диапазон голоса и артистизм. В общем, достойно представили Костанай. Жюри отметило потенциал ребят, у них хорошие перспективы, так и наш педагог утверждает.

Танзиля Мухамедшарифовна не один десяток лет работает с заинтересованными в певческом искусстве ребятами. Ее ученики принимают участие в многочисленных конкурсах, одерживают победы, у некоторых из них увлечение вокалом перерастает в профессию. Жакан Жаксалыков, получивший несколько лет назад Гран-при в этом же конкурсе вместе с Салимой Турлубековой, закончил университет искусств в Нурсултане. Яна Шайхиева закончила эстрадно-джазовое отделение Санкт-Петербургского музыкального колледжа.

- В этом конкурсе-фестивале очень высокий уровень жюри, - отмечает Танзиля Бикчентаева. - Они там все заслуженные деятели, это имеет большое значение. Председатель жюри очень грамотно говорила. Был круглый стол, где каждого участника обсуждали - его плюсы и минусы. В Казахстане в эстрадных вокальных конкурсах такого я не видела - выступление проходит, дают места и все разъезжаются, решение жюри не обсуждается вообще. А в России разбор после конкурса есть непременно, приветствуется взгляд со стороны, дают хотя бы два-три слова каждому, чтобы услышать мнение всех.

Игорь, Артур и их педагог по вокалу Танзиля Бикчентаева

В ответ на пожелание дальнейших успехов Танзиля Мухамедшарифовна воскликнула:

- Да открыли бы границы! Мы давно уже готовы. У меня за год-полтора уже такие детки подросли, которым уже давно пора пробовать свои силы и дальше, только вот где? Они, не выступая и не участвуя в конкурсах, начинают скисать. В онлайн-конкурсах нет зала, нет энергетики, ну не в том настрое это все совершенно звучит. Мы хотим живые выступления!