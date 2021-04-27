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У кого не будет электроэнергии на этой неделе в Костанае

27 апреля 2021, 14:23 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни опубликовало ТОО "ЭПК-forfait"  на своем сайте. С 27 апреля по 6 мая электроэнергию будут отключать в четырех районах областного центра. Причина - техническое обслуживание подстанций и высоковольтных линий.

Иллюстративное фото pixabay.com

ТП-542 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)

с 27 апреля по 6 мая 2021 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Садовая 19,21,
  • ул. Хакимжановой 112/2, 106/13-106/26,
  • ул. Комарова 17-63,
  • ул. Сералина 27-32,

ТП-608 (техническое обслуживание подстанции)

27 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • пр. Абая 21,25,
  • ул. Чкалова 16

ТП-617 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)

28 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00

  • магазин «ТОТ» по ул. Чкалова 14,
  • ТД «Зайка» по ул. Чкалова 8/1,
  • магазин «Пятачок» по ул. Чкалова 6/1,
  • АЗС по пр. Абая- ул. Быковского.

Спальный сектор:

  • ул. Быковского 11,
  • ул. Чкалова 6, 14,
  • пр. Абая 26.

ТП-34 (техническое обслуживание подстанции)

29 апреля 2021 года с 10:00 до 17:00

  • Общежитие КГУ по ул. Пушкина 138,
  • общежитие КГПУ по ул. Пушкина 140.