У кого не будет электроэнергии на этой неделе в Костанае
27 апреля 2021, 14:23 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни опубликовало ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте. С 27 апреля по 6 мая электроэнергию будут отключать в четырех районах областного центра. Причина - техническое обслуживание подстанций и высоковольтных линий.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП-542 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)
с 27 апреля по 6 мая 2021 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Садовая 19,21,
- ул. Хакимжановой 112/2, 106/13-106/26,
- ул. Комарова 17-63,
- ул. Сералина 27-32,
ТП-608 (техническое обслуживание подстанции)
27 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00
Спальный сектор:
- пр. Абая 21,25,
- ул. Чкалова 16
ТП-617 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)
28 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00
- магазин «ТОТ» по ул. Чкалова 14,
- ТД «Зайка» по ул. Чкалова 8/1,
- магазин «Пятачок» по ул. Чкалова 6/1,
- АЗС по пр. Абая- ул. Быковского.
Спальный сектор:
- ул. Быковского 11,
- ул. Чкалова 6, 14,
- пр. Абая 26.
ТП-34 (техническое обслуживание подстанции)
29 апреля 2021 года с 10:00 до 17:00
- Общежитие КГУ по ул. Пушкина 138,
- общежитие КГПУ по ул. Пушкина 140.
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