В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе в 93-й раз вручат премию "Оскар", станут известны лауреаты этого года, передает Tengrinews.kz.

Церемония вручения премии в 2021 году пройдет не только в США, но и во Франции и Великобритании. Это нужно, чтобы участники смогли лично участвовать в церемонии, несмотря на пандемию коронавируса. Участники будут появляться в главном зале группами и затем перемещаться в смежные зоны.

Сама церемония вручения "Оскара" пройдет в помещении Dolby Theater в Лос-Анджелесе. По традиции мероприятие будут транслировать на американском телевидении и в Сети.

Список претендентов в главных номинациях выглядит следующим образом:

"Отец"

"Отец" (The Father) - драматический фильм Флориана Зеллера. В главных ролях Энтони Хопкинс и Оливия Колман. Фильм получил шесть номинаций на премию, включая категории "Лучшая картина", "Лучший актер" (Энтони Хопкинс), "Лучшая актриса второго плана" (Оливия Колман), "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучший художник-постановщик". На 78-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" картина получила номинации в четырех категориях, включая "Лучший драматический фильм".

Фильм-спектакль был снят по пьесе известного европейского драматурга Флориана Зеллера, который сам выступил постановщиком. Драма рассказывает о страдающем от деменции пожилом отце. По мнению зарубежных экспертов, весь фильм - это потрясающий актерский бенефис, где ничто не отвлекает от игры артистов.

"Манк"

"Манк" (Mank) - американский биографический драматический фильм 2020 года режиссера Дэвида Финчера по сценарию его отца Джека Финчера. Картина рассказывает о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн" (1941). Заглавную роль исполнил Гэри Олдмен. Во второстепенных ролях снялись Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Том Пельфри, Сэм Тротон и Таппенс Мидлтон.

Фильм удостоился положительных отзывов критиков, которые высоко оценили режиссуру, актерскую игру (в частности, Олдмена и Сейфрид), операторскую работу и качество постановки. На премии "Манк" получил 10 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший актер" (Гари Олдман), "Лучшая актриса второго плана" (Аманда Сейфрид), "Лучший режиссер" (Дэвид Финчер), "Лучший оператор" (Эрик Мессершмидт), "Лучший композитор", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук", "Лучший художник-постановщик" и "Лучший грим и прически". Он также заработал шесть главных номинаций на 78-й церемонии вручения премии "Золотой глобус", в том числе в категории "Лучший фильм-драма".

"Минари"

Фильм "Минари" стал обладателем более чем 25 наград разных фестивалей, и, по мнению критиков и профессионалов киноиндустрии, является одним из главных претендентов на "Оскар". Фильм получил целых шесть номинаций на премию, в том числе "Лучший фильм", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший актер" (Стивен Ян), "Лучший режиссер" (Дэвид Финчер), "Лучший оригинальный сценарий" (Ли Айзек Чун) и "Лучший композитор". Картина также попала в десятку лучших фильмов 2020 года по версии Американского института кино (AFI).

Лента "Минари" примечательна тем, что ее исполнительный продюсер - Брэд Питт. Картина - производства США и рассказывает об американской мечте, но ее герои - молодая корейская семья.

"Земля кочевников"

"Земля кочевников" (Nomadland) - американский драматический фильм 2020 года, режиссером, сценаристом и монтажером которого стала Хлоя Чжао. Роль главной героини, которая уезжает из дома, чтобы путешествовать по Западу США, исполнила Фрэнсис МакДорманд. Во второстепенной роли снялся Дэвид Стрэтэйрн, а реальные кочевники Линда Мэй, Суонки и Боб Уэллс сыграли самих себя. Фильм основан на документальном романе Джессики Брудер "Земля кочевников".

Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актерскую игру, в особенности Фрэнсис МакДорманд. На 93-й церемонии вручения премии "Оскар" "Земля кочевников" получила шесть номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" (МакДорманд), "Лучший оператор" (Джошуа Джеймс Ричардс), "Лучший монтаж" и "Лучший адаптированный сценарий". Фильм удостоился четырех номинаций на "Золотой глобус" и завоевал эту премию в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссер".

"Суд над чикагской семеркой"

"Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7) - американская судебная драма 2020 года, режиссером и сценаристом которой является Аарон Соркин. Фильм рассказывает о деле "Чикагской семерки" - группы протестующих против войны во Вьетнаме, обвиненных в заговоре о пересечении границ штата с целью подстрекательства к беспорядкам на съезде Демократической партии 1968 года в Чикаго. В фильме снимались Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг, Марк Райланс, Джозеф Гордон-Левитт, Кельвин Харрисон-младший, Фрэнк Лангелла, Уильям Херт и Майкл Китон.

На премии картина получила шесть номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая песня" (Hear My Voice), "Лучший монтаж", "Лучший оператор" (Фидон Папамайкл), "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший актер второго плана" (Барон Коэн). Отметим, что фильм дважды номинировали на премию "Оскар". Фильм также удостоился пяти номинаций на 78-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" (выиграв в категории "Лучший сценарий"), трех на 27-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США и трех на 74-й церемонии вручения премии BAFTA.

"Девушка, подающая надежды"

"Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) - американский триллер 2020 года, режиссером, сценаристом и продюсером которого является Эмиральд Феннел. Картина стала режиссерским дебютом Феннел. Кэри Маллиган исполняет роль главной героини, которая хочет отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования. В остальных ролях снялись Бо Бернем, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс и Конни Бриттон.

На премии фильм заработал пять номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Эмиральд Феннел), "Лучшая актриса" (Маллиган), "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж". Фильм удостоился четырех номинаций на премии "Золотой глобус", в том числе в категории "Лучший драматический фильм" и "Лучшая актриса в драматическом фильме".

"Звук металла"

"Звук металла" (Sound of Metal) - американский драматический фильм 2019 года режиссера Дариуса Мардера по его же сценарию. Главную роль метал-барабанщика, теряющего слух, исполнил Риз Ахмед. Во второстепенных ролях снялись Оливия Кук, Пол Рейси, Лорен Ридлофф и Матье Амальрик.

Он получил шесть номинаций на кинопремию "Оскар", включая "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший актер" (Риз Ахмед), "Лучший актер второго плана" (Пол Раджи), "Лучший звук" и "Лучший монтаж".

"Иуда и черный мессия"

"Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah) - американская биографическая драма 2021 года о предательстве Фреда Хэмптона (Дэниел Калуя), председателя иллинойского отделения Партии Черных пантер в Чикаго в конце 1960-х годов, информатором ФБР Уильямом О’Нилом (Лакит Стэнфилд). Режиссер и продюсер фильма - Шака Кинг.

Фильм получил высокую оценку критиков, которые оценили режиссуру Кинга и актуальность темы. На премии картина получила пять номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий" (Уилл Берсон, Шака Кинг, Кеннет Лукас, Кейт Лукас), а Калуя и Стэнфилд были номинированы в категориях "Лучший актер второго плана", "Лучший оператор" (Шон Боббитт) и "Лучшая песня" (Fight for You). За свою игру Калуя также завоевал премии "Золотой глобус", "Выбор критиков", премию Гильдии киноактеров и BAFTA как "Лучший актер второго плана".

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom) - американский драматический фильм-биография 2020 года режиссера Джорджа С. Вольфе по сценарию Рубена Сантьяго-Хадсона по одноименной пьесе Огаста Уилсона. В главных ролях снялись Виола Дэвис и Чедвик Боузман.

Первоначально проект был анонсирован вместе с "Оградами" Дензела Вашингтона в 2013 году в рамках его сделки с HBO на 10 картин. Адаптация в конечном итоге перешла на Netflix, и актеры присоединились к ней в июле 2019 года, а съемки начались в том же месяце в Питтсбурге. Чедвик Боузман, исполняющий одну из главных ролей в фильме, умер во время пост-продакшена в августе 2020 года, в результате чего "Ма Рейни" стала его последней работой.

Фильм получил признание критиков, которые высоко оценили выступления Дэвис и Боузмана, а также костюмы и дизайн постановки. Так, на премии картина получила пять номинаций, в том числе "Лучший актер" (Чедвик Боузман), "Лучшая актриса" (Виола Дэвис), "Лучший дизайн костюмов", "Лучший художник-постановщик" и "Лучший грим и прически".

"Лучший актер"

Риз Ахмед - "Звук металла"

Ризван Риз Ахмед - британо-пакистанский актер, музыкант и активист. Наибольшую известность приобрел ролями в фильмах "Дорога на Гуантанамо", "Четыре льва", "Стрингер", "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а также в телесериале "Однажды ночью".

Актер является первым мусульманином, который был номинирован за лучшую мужскую роль на премию "Оскар". В фильме Дариуса Мардера он играет Рубена, барабанщика и выздоравливающего наркомана, который постепенно, словно погружаясь в воду, начинает терять слух. Ахмед с широко распахнутыми глазами изображает разрушительный портрет зависимого человека, которому предстоит жить в окружении абсолютной тишины.

Daily Mail

Чедвик Боузман - "Ма Рейни: Мать блюза"

Чедвик Боузман - американский актер, который добился мировой известности благодаря роли супергероя Черной пантеры в кинематографической вселенной Marvel. Однако актер стал самым настоящим героем не только в фильме "Черная пантера", но и в жизни. Актер долгое время сражался с тяжелой болезнью - раком толстой кишки. Он держал свое состояние в секрете, продолжая играть во время лечения.

Роль талантливого трубача Ливи Грина в драме "Ма Рейни: Мать блюза" стала для актера последней. Чедвик Боузман умер в августе 2020 года. Актера номинировали на Оскар посмертно.

©REUTERS

Энтони Хопкинс - "Отец"

Энтони Хопкинс уже стал лауреатом премии Оскар в 1992 году, сыграв маньяка-убийцу в триллере "Молчание ягнят". И вот спустя почти 30 лет актер может получить уже вторую золотую статуэтку. На этот раз благодаря фильму "Отец" и роли пожилого человека, постепенно теряющего рассудок из-за деменции. Своим талантом Энтони Хопкинс смог заставить зрителя прожить каждую эмоцию вместе с его героем.

Гари Олдман - "Манк"

Оскароносный актер и по совместительству режиссер, продюсер, музыкант не раз покорял сердца зрителей своим актерским мастерством. На счету актера много звездных ролей. Олдмен прославился после исполнения главных ролей в кинокартинах "Сид и Нэнси" и "Навострите ваши уши", после выхода которых кинокритик Роджер Эберт назвал его "лучшим молодым британским актером современности".

Недавно в этот список добавилась еще одна. В драме "Манк" Гари Олдман сыграл Германа Манкевича, перед которым стоит весьма и весьма сложная задача: написать сценарий за три месяца. Эта роль отправила Гари Олдмана в ряды номинантов.

Стивен Ян - "Минари"

Стивен Ян - американский актер корейского происхождения, известный по роли Гленна Ри в телесериале "Ходячие мертвецы". Именно этой ролью актер завоевал любовь многомиллионной аудитории. Однако в ряды номинантов на "Оскар" актера привела роль Джейкоба в драме "Минари". Фильм рассказывает о сложностях и преградах на пути к мечте.

Кадр из фильма

"Лучшая актриса"

Виола Дэвис - "Ма Рейни: Мать блюза"

Популярная американская актриса театра и кино номинирована в этом году благодаря роли Ма Рейни в фильме о записи одного альбома легендарной джазовой певицы. Актриса снимается в кино уже 25 лет, но известность к ней пришла лишь 10 лет назад после выхода драмы "Прислуга", где Дэвис сыграла главную роль. Именно этот фильм положил начало главным ролям актрисы.

©REUTERS

Андра Дэй - "Соединенные Штаты против Билли Холидей"

Андра Дэй - американская певица, актриса, соул-музыкант, автор и исполнитель. Номинант и лауреат нескольких музыкальных премий. Роль Билли Холидей в биографическом фильме о великой американской блюзовой певице дала шанс Дэй завоевать "Оскар". В основу драмы легла книга "Погоня за криком: первые и последние дни войны с наркотиками" Иоганна Хари. Критики расходятся во мнениях насчет фильма, однако актерская игра Андры Дэй вызывает восхищение каждого.

©REUTERS

Ванесса Кирби - "Фрагменты женщины"

Английская актриса, известная благодаря своим ролям в сериале "Корона" и серии фильмов "Миссия невыполнима", в этом году первый раз стала претендентом на премию "Оскар" как лучшая актриса первого плана. К такому важному событию Кирби пришла, сыграв роль Марты в драме "Фрагменты женщины". Этот фильм затрагивает невероятно сложную тему: как жить, потеряв самое дорогое - своего ребенка.

Instagram.com/vanessa__kirby

Фрэнсис МакДорманд - "Земля кочевников"

Фрэнсис МакДорманд - американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер. Будучи женой режиссера и сценариста Джоэла Коэна, МакДорманд снялась во многих фильмах братьев Коэнов, таких как "Просто кровь", "Воспитывая Аризону", "Фарго", принесший ей премию "Оскар" за лучшую женскую роль, "Человек, которого не было" и "После прочтения сжечь".

Вот и сейчас актриса снова попала в список номинантов на главную премию мира кино, сыграв в драме "Земля кочевников". Ее героиня - женщина по имени Ферн, которая, потеряв все, становится современным кочевником. Для этой картины МакДорманд выступила еще и в роли продюсера.

©REUTERS

Кэри Маллиган - "Девушка, подающая надежды"

Сыграв в скандальном триллере "Девушка, подающая надежды", британская актриса театра и кино стала номинантом на премию "Оскар". Героиня Маллиган - молодая девушка Кассандра, которая вынуждена вести "двойную жизнь" ради мести.

Возможная обладательница золотой статуэтки давно успела влюбить в себя зрителей ролью Китти Беннет в картине "Гордость и предупреждение".

©REUTERS