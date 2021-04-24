Земельная комиссия продлила срок моратория на частную собственность на сельхозземли для казахстанцев на пять лет, сообщает Sputnik со ссылкой на сайт Минсельхоза.

Фото: пресс-служба акима СКО

Заседание земельной комиссии состоялось под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Ералы Тугжанов предложил:

провести полную инвентаризацию сельхозземель и учесть почвенные, геоботанические особенности всех земель республики; провести полную ревизию стоимости земли, учитывая рыночную цену, и пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель, которая не менялась последние десять лет; внедрить механизм предоставления сельхозземель в электронном формате и в открытом доступе.

"Очевидно, что для принятия окончательного решения требуется некоторое время. Спешить нельзя. На качественное выполнение и внедрение указанных работ требуется от трех до пяти лет. Таким образом, рекомендую продлить срок действия нормы, предусматривающей мораторий на частную собственность для казахстанцев, на пять лет", - отметил Тугжанов.

Предложение вынесли на голосование, большинство членов комиссии выразили поддержку.

Какие решения приняла земельная комиссия

В течение месяца прошло 12 заседаний комиссии и рабочих групп. Рассмотрены 113 вопросов и предложений, из них по 20 были приняты конкретные решения. Для рассмотрения в парламент направят 28 предложений и 47 – в государственные органы. С повестки дня на рабочих группах снято 18 вопросов.

Комиссия приняла следующие решения:

предоставление казахстанцам возможности долгосрочной аренды сельхозземель до 49 лет с приоритетным правом пролонгации аренды на новый срок;

открытие доступа для всех граждан РК к данным земельного кадастра по землям сельхозназначения, находящимся в долгосрочной аренде;

упразднение земельных комиссий при акиматах с 2023 года, после принятия законопроекта по вопросам цифровизации земельных отношений;

по запрету субаренды земель сельхозназначения;

по принятию постановления правительства об утверждении предельных размеров земельных участков сельхоназначения, предоставляемых в аренду казахстанцам;

по обеспечению интеграции сервиса космомониторинга и информационных систем госорганов для получения актуальных данных о загруженности пастбищных угодий;

предоставление возможности местному населению использовать земли лесного фонда от десяти лет и более для выпаса скота и заготовки кормов, а также введение радиуса вокруг сельского населенного пункта под общественные пастбища для населения.

На основе рекомендаций комиссии готовится специальный законопроект, его собираются внести в парламент в мае. Члены комиссии смогут участвовать при его рассмотрении в рабочих группах.