Продлить срок моратория на частную собственность на сельхозземли для казахстанцев предложила земельная комиссия
Sputnik
Земельная комиссия продлила срок моратория на частную собственность на сельхозземли для казахстанцев на пять лет, сообщает Sputnik со ссылкой на сайт Минсельхоза.
Заседание земельной комиссии состоялось под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.
Ералы Тугжанов предложил:
- провести полную инвентаризацию сельхозземель и учесть почвенные, геоботанические особенности всех земель республики;
- провести полную ревизию стоимости земли, учитывая рыночную цену, и пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель, которая не менялась последние десять лет;
- внедрить механизм предоставления сельхозземель в электронном формате и в открытом доступе.
"Очевидно, что для принятия окончательного решения требуется некоторое время. Спешить нельзя. На качественное выполнение и внедрение указанных работ требуется от трех до пяти лет. Таким образом, рекомендую продлить срок действия нормы, предусматривающей мораторий на частную собственность для казахстанцев, на пять лет", - отметил Тугжанов.
Предложение вынесли на голосование, большинство членов комиссии выразили поддержку.
Какие решения приняла земельная комиссия
В течение месяца прошло 12 заседаний комиссии и рабочих групп. Рассмотрены 113 вопросов и предложений, из них по 20 были приняты конкретные решения. Для рассмотрения в парламент направят 28 предложений и 47 – в государственные органы. С повестки дня на рабочих группах снято 18 вопросов.
Комиссия приняла следующие решения:
- предоставление казахстанцам возможности долгосрочной аренды сельхозземель до 49 лет с приоритетным правом пролонгации аренды на новый срок;
- открытие доступа для всех граждан РК к данным земельного кадастра по землям сельхозназначения, находящимся в долгосрочной аренде;
- упразднение земельных комиссий при акиматах с 2023 года, после принятия законопроекта по вопросам цифровизации земельных отношений;
- по запрету субаренды земель сельхозназначения;
- по принятию постановления правительства об утверждении предельных размеров земельных участков сельхоназначения, предоставляемых в аренду казахстанцам;
- по обеспечению интеграции сервиса космомониторинга и информационных систем госорганов для получения актуальных данных о загруженности пастбищных угодий;
- предоставление возможности местному населению использовать земли лесного фонда от десяти лет и более для выпаса скота и заготовки кормов, а также введение радиуса вокруг сельского населенного пункта под общественные пастбища для населения.
На основе рекомендаций комиссии готовится специальный законопроект, его собираются внести в парламент в мае. Члены комиссии смогут участвовать при его рассмотрении в рабочих группах.
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