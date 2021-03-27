Вопрос о законности сбора денег на подготовку школ к началу четвертой четверти присылают "НГ" подписчики. По их словам, такая информация сейчас распространяется в родительских чатах. "НГ" попросила управление образования прокомментировать.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Родители, здравствуйте, - написано в одном из сообщений. - С 4 четверти мы выходим в школу. Со скольки и до какого времени дети будут учиться, эта информация будет только в понедельник. На данный момент известно, что все выходят на занятия. Теперь нам нужно и не только нам, а всем классам, купить рециркулятор воздуза (это лампа для обеззараживания воздуха), бескантактный термометр и медицинский антисептик. Всем этим класс нужно обеспечить до вторника. Я уже выяснила, что лампа стоит от 60 000, градусник нашла только в Kashi магазине за 6 000, т.к. обзвонила аптеки нашего города, градусников нигде нету. Антисептик сколько стоит, выяснить не смогла. Может, кто-то знает его стоимость? Антисептик нужен без резкого запаха и чтобы подходил для детей, т.к. учитель сказала СЭС некоторые им не одобрила и сказали убрать, поэтому нужен какой-то медицинский".

"Уважаемые родители, следует всё-таки решить вопрос с приобретением лампы и градусника, - сообщается в другом. - Хочется сказать, что много что указывают и пишут об обеспечении всем необходимым школу, но.... верить этому, я думаю, не стоит (на заборе тоже много что пишут😁). Все для наших детей. Поэтому, без лишних комментариев, кто готов финансово принять участие в приобретении необходимого мед.оборудования. "Да" или "Нет". Пишем в группу. Спасибо всем кто с пониманием отнесётся!"

Руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА коротко прокомментировала:

- Все школы обеспечены необходимыми средствами. Никому ничего покупать не надо.

Отдел образования акимата Костаная распространил обращение к родителям:

"С целью обеспечения безопасности учебного процесса и соблюдения предписаний главного санитарного врача в организациях образования города предпринимаются все необходимые меры. Утро каждого ребенка и сотрудника начинается с обязательной термометрии на входе в школу, обработки рук антисептиками. При этом санитайзеры с антисептиками установлены не только на входе в школу, но и на каждом этаже, около классных кабинетов. Санузлы обеспечены жидким мылом в дозаторах, а также дезинфицирующими средствами для рук в дозаторах.

Уважаемые педагоги, учащиеся и родители! Еще раз напоминаем, что школы обеспечены достаточным количеством необходимых средств для обеспечения безопасного учебного процесса. Родители обеспечивают детей только масками, перчатками и индивидуальными антисептиками. Приобретать для школ какие-то дополнительные средства или приспособления нет никакой необходимости.

Если вам стали известны факты сбора денег на приобретение санитайзеров, кварцевых ламп, антисептиков и др., просим сообщить в отдел образования города Костаная. Телефоны: 54-30-07, 54-99-54".