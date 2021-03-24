Разрыхление льда обеспечит безопасный пропуск паводка на проблемных участках.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 21 марта на территории Наурзумского района бригада специалистов ТОО «NIKSIT» произвела серию взрывов на реке Дамды, вблизи одноименного поселка, и на дамбе рядом с п. Шолаксай. Другая бригада взрывников разрушила часть ледового затора на водоемах Карасуского района: на реке Тюнтюгур, в 5 км от п. Карамырза, и в п. Восток, рядом с переездом через р. Карасу.

- 22 марта взрывы возобновились на реке Карасу в районном центре. С 10.30 до 11.43 взрывные работы выполнены на дамбах Кирпичка и Заречка, неподалеку от с. Буревестник Наурзумского района, - рассказали в ДЧС. - 23 марта взрывы прогремели в устье р. Теректы села Коктал Аулиекольского района и в 3-х км от села Новоселовка на р. Кундузы в Карасуском районе.

Средняя толщина льда в местах рыхления составила более 1 м.