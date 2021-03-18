В апреле начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции лиц старше 65 лет. Об этом сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

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- Уже в апреле месяце мы планируем начать вакцинацию лиц старше 65 лет, группы риска. По мере поступления вакцины в регионы будет расширяться перечень подлежащих групп для вакцинации, -рассказал Киясов.

По его словам, среди медиков и педагогов также были уже привиты люди старше 65 лет.

- Необходимо отметить, что на первом этапе, когда мы прививали медиков и педагогов, было привито довольно большое количество лиц старше 70 лет. Это те, кто до сих пор являются сотрудниками медицинских организаций. Было привито довольно большое количество лиц старше 60-ти лет. Все на данный момент чувствуют себя хорошо. И мы, видя на этом фоне, что вакцинация переносится ими довольно приемлемо, надеемся, что в апреле по мере поступления вакцины начнется расширение подлежащих групп для вакцинации. В конце марта ожидаем поступление 150 тысяч доз, - напомнил он.