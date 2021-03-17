Пропавшую молодую женщину ищут в Алтынсаринском районе
17 марта 2021, 16:37 | Происшествия
Петри Наталья Анатольевна, 1995 года рождения, ушла из дома 12 марта и не вернулась. Пропавшая женщина - инвалид по зрению, раньше из дома не уходила, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Заявление о пропаже дочери 17 марта написала ее мать, 56-летняя жительница п. Малая Чураковка Алтынсаринского района.
Рост Натальи Петри 155-160 см, среднего телосложения. Была одета в куртку темного цвета с белым горошком до колен, угги черного цвета, джинсы синего цвета.
При получении какой-либо информации просят сообщить в Алтынсаринский РОП по тел. 8 (71445) 2-12-66, 2-15-13, 8 (7142) 52-56-20 или 102.
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