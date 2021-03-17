Сельчане жалуются на отсутствие медицинской помощи и неработающий медпункт в селе Ряжское Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жители села Ряжское Костанайской области возмущены неработающим медпунктом. Они говорят, что медработника в селе нет, а трубы в здании разморожены. Поэтому детей вакцинировали прямо за партой в школе.

"Осмотр проводили в школе, в ФАПе у нас, оказывается, разморожены трубы, он не работает. Там есть и водитель, кочегар, санитарка, все получают зарплату ежемесячно. Два года нам обещают медработника. Везде обращались с нашей проблемой, это бесполезно. У нас очень много детей и пенсионеров, поселок живой и незаброшенный", – возмущается местная жительница Инна Мезгова.

В самом затруднительном положении находятся мамы с детьми до года. На осмотр к врачу надо выезжать в районную больницу. Непросто и тем, у кого часто болеют дети.

"У меня годовалый ребенок, в ноябре он сильно заболел, поднялась высокая температура, начались судороги. Звонить некуда и некому, медсестры нет, ФАП не работает. Сама повезла в районную больницу, боялась, что не довезу его. Очень страшно за детей, сейчас вон какие бураны, дороги заметает, и переживаешь, хоть бы дорогу чистили", - рассказывает жительница села Ряжское Асемгуль Жампеисова.

Многие по несколько месяцев не получают положенные по графику прививки, а ездить в районный центр, который находится в 14 километрах от Ряжского, говорят жители, не у всех есть деньги.

В Управлении здравоохранения пояснили, что медработник ушел в связи с выходом на пенсию, поэтому медпункт и не отапливается. Вопрос о направлении туда специалиста прорабатывается, но молодые врачи ехать в село не хотят. Но пообещали впредь не допускать осмотра в школьном кабинете.

"Руководству Узункольской больницы указано впредь о недопущении подобных фактов. В местной школе имеется медицинский пункт, он полностью оборудован, скорее всего, будет там проводиться прием детей и осмотр жителей. Или по согласованию с акиматом будет подготавливаться медпункт к приезду специалистов из района", - сообщил руководитель информационно-аналитического отдела Управления здравоохранения Костанайской области Ануар Едрисов.

В этом году в Управлении здравоохранения пообещали решить вопрос с медицинским работником в селе Ряжское. Для будущего специалиста уже даже выделили жилье.