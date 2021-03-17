Трансляцию можно будет посмотреть в ведомственной группе в социальной сети Facebook, а также на личной странице начальника ДП Бекета Аймагамбетова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время отчета начальник полиции расскажет о работе своего ведомства и ответит на вопросы населения. Предварительно вопросы можно задать по телефонам: (87142) 52-62-78, 52-61-77.

Дата проведения встречи - сегодня, 17 марта. Начало в - 16.30.