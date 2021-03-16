70-летняя Мифтахова Валентина Антоновна ушла из дома 5 марта, около 15.00, и не вернулась. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Заявление о пропавшей матери ее 38-летний сын написал в Кушмурунское отделение полиции ОП Аулиекольского района только 15 марта.

Особые приметы: рост 155 сантиметров, волосы седые, коротко стриженные до плеч, глаза черного цвета.

Была одета: женская дубленка коричневого цвета, шапка женская белого цвета из меха зайца, халат зеленого цвета, колготки черного цвета, валенки черного цвета.

- Сотрудниками Аулиекольского отдела полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей, - сообщили в пресс-службе полиции. - Ориентирован личный состав департамента полиции. В поисках участвуют волонтеры и неравнодушные жители района.

Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по номеру 102.