И так у нас в стране реагируют на любую проблему. Вообще на любую – эпидемия, авария, техногенная катастрофа

10 марта исполнился ровно год с того дня, когда бывший в то время главным санитарным врачом Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что у нас в стране «скоро наконец-то появится коронавирус». Тогда эта фраза разлетелась на мемы, отношение к короне было скорее веселое и никто не ожидал той жести, которая потом будет происходить летом.

Очевидно, что главный санитарный врач тогда выдал эту фразу не потому, что умел предсказывать будущее. Причина была в другом. Сейчас уже ясно, что в Казахстан примерно в те же даты завезли первые тесты. И поэтому, как только появились первые тесты, немедленно нарисовались и первые заболевшие.

И поэтому для меня эта фраза – не столько мем, сколько начало того явления, которое я для себя называю «коронавирусным враньем». Эпидемия приписок, подтасовок, игр с фактами и статистикой, искажений и дезинформации по поводу вируса и борьбы с ним, которые сопровождали нас весь прошедший год.

Сначала – непонятная информация по поводу начала пандемии. Потом, когда она началась и появились первые погибшие, начались, как мы все помним, игры со статистикой. Заболевших стали делить на симптомных и бессимптомных. Зачем-то завели отдельную статистику по коронавирусу и пневмонии, как-будто для кого-то было секретом, откуда вдруг эпидемия пневмонии в 2020 году в Казахстане взялась. Все для того, чтобы цифры не были такими пугающими, чтобы оставалось впечатление, что ситуация под контролем.

Потом было откровенное вранье по поводу лекарств, которые, по словам многих чиновников, в аптеках были, в то время как на самом деле их не было там физически. Потом – да много чего было потом. Мы все это помним, лишний раз вспоминать не хочется.

И сейчас можно думать, что проблема потеряла остроту, что со снижением количества заболевших уже нет нужды в дезинформации и играх со статистикой. Но тут сразу вспоминается совсем недавняя ситуация, когда Алматы, бывший в красной зоне по количеству заражений, буквально в течение дня перескочил в зеленую. Конечно, это никак не было связано с состоявшимся в те дни визитом российского премьера – просто эпидемия чудесным образом исчезла буквально за один день.

И так у нас в стране реагируют на любую проблему. Вообще на любую – эпидемия, авария, техногенная катастрофа, все что угодно. Сначала – попытка как-то принизить масштаб проблемы. Потом – попытка сделать вид, что все под контролем. Потом, когда становится очевидно, что ничего не под контролем, попытка переложить ответственность на народ. Люди плохие, это они врут статистике, раскупают лекарства, ходят по ресторанам. Как недавно подметил тот же самый Бекшин, «к сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть». Граждане виноваты, к сожалению.

Эпидемия коронавирусного вранья началась ровно год назад, и никак не думает кончаться. Вероятно, потому что она является частью эпидемии еще более глобального вранья, которая началась в стране задолго до коронавируса. Корона просто сделала это вранье виднее.

И можно смеяться над мемами главврача, и можно возмущаться манипуляциями со статистикой, но очевидно, что все это – стороны одной медали. Боязнь честно говорить о проблемах. Неумение признавать собственные ошибки. Мнение о народе, как о скопище дураков, подверженных любым манипуляциям, с которыми нужно говорить как с детьми, сверху вниз. И, как результат, неумение с проблемами справляться. Потому что решение проблемы всегда начинается с ее признания.

И вроде это все в прошлом. Но будет новая большая проблема – и все повторится снова. Все вранье, все манипуляции, все попытки спрятать голову в песок. Потому что по-другому у нас не умеют.

Остается надеяться только на то, что новой большой проблемы не будет. Но, как показывает практика, проблемы охотнее всего появляются там, где их изо всех сил стараются не видеть.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook