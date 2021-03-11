Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) уведомил на своем сайте о закрытии пенсионных счетов без накоплений, передает Tengrinews.kz.

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"АО "ЕНПФ" информирует о вступлении в силу с 1 марта 2021 года правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков, утвержденных постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27, в соответствии с которым ИПС закрывается по истечении одного месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений", - говорится в сообщении.

Таким образом, в ЕНПФ закроются счета, которые ранее были открыты в случаях, когда человек, устраиваясь на работу, подавал заявление на открытие счета либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но по каким-то причинам так и не начал делать отчисления. Также будут закрыты счета, по которым имелись пенсионные накопления и были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений и после осуществления выплаты либо перевода в течение одного месяца не поступали взносы.

"Количество счетов без пенсионных накоплений в ЕНПФ на 1 февраля 2021 года составляло порядка 121 тысячи", - добавили в фонде.

С 2019 года для открытия в ЕНПФ индивидуального пенсионного счета для учета обязательных пенсионных взносов физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления. Счет открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса, идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ОПВ со дня получения ЕНПФ электронного уведомления от государственной корпорации "Правительство для граждан".