ЕНПФ закроет 121 тысячу пенсионных счетов
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) уведомил на своем сайте о закрытии пенсионных счетов без накоплений, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"АО "ЕНПФ" информирует о вступлении в силу с 1 марта 2021 года правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков, утвержденных постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27, в соответствии с которым ИПС закрывается по истечении одного месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений", - говорится в сообщении.
Таким образом, в ЕНПФ закроются счета, которые ранее были открыты в случаях, когда человек, устраиваясь на работу, подавал заявление на открытие счета либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но по каким-то причинам так и не начал делать отчисления. Также будут закрыты счета, по которым имелись пенсионные накопления и были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений и после осуществления выплаты либо перевода в течение одного месяца не поступали взносы.
"Количество счетов без пенсионных накоплений в ЕНПФ на 1 февраля 2021 года составляло порядка 121 тысячи", - добавили в фонде.
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