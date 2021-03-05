Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как новая норма о конкурсном приеме педагогов в госорганизации образования в законопроекте о развитии науки поможет искоренить коррупцию.

Он пояснил, что теперь принятие решения о приеме на работу педагога будет носить не единоличный характер, а коллегиальный, и во главу угла будет ставиться профессионализм педагога и его соответствие установленным критериям.

"Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично. Действующая на сегодняшний день система назначения педагогов носит непрозрачный характер, допускает возможность проявления коррупционных рисков". – написал он в Facebook.

По его словам, действующие правила приводят к тому, что в ряде регионов одну ставку по одному предмету делят на четыре части и ведут четыре педагога, что негативно влияет и на качество преподавания, и на качество знаний.

"Поэтому, чтобы исключить негативные факторы, будет применяться система конкурсного отбора педагогов по понятным и единым правилам. В правилах будут установлены четкие критерии отбора, процедуры проведения конкурса, а сами процессы будут автоматизированы с помощью цифровых технологий", - отметил министр.

Кроме того, эта мера должна устранить серьезные коррупционные риски при приеме на работу педагогов.

Также Аймагамбетов прокомментировал поправку о ротации руководителей государственных организаций образования.

"Институт ротации действует в госслужбе, в бизнес-структурах и многих других сферах. Однако в системе образования применение ротации было невозможно. Сложилась другая ситуация. У нас у большего количества руководителей государственных организаций образования имеются бессрочные трудовые договоры", - заявил Асхат Аймагамбетов.

Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают все возможное, чтобы совершенствовать деятельность своей организации, продолжил министр образования. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много.

"Однако никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников. Поэтому в том, что руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы", - сказал он.

Аймагамбетов говорит, что теперь вводимый институт ротации позволит переносить лучшие практики и опыт в другие организации. При этом будут четко регламентированы процедуры и условия ротации директоров.

Ротация будет проводиться управлениями образования по разработанным министерством правилам, где будут учтены все вопросы.

Напомним, законопроект с целью совершенствования научной, научно-технической сферы и коммерциализации ее результатов инициировал парламентарий. Законом предусматривается внесение изменений и дополнений в три кодекса и восемь законов.

Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что этот закон создаст дополнительную правовую основу для снижения коррупционных рисков в сфере финансирования науки и обеспечит прозрачность коммерциализации научной, научно-технической деятельности и исследовательских работ.

После обсуждения норм документа сенаторы приняли закон и направили на подпись президенту Казахстана.