Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами денежные переводы, которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Такая мера поможет выявить предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.

Да. Нужно пополнять госбюджет для решения социальных проблем казахстанцев.

Нет. Предприниматели будут вынуждены повысить цены на товары и услуги.

Нет. В период пандемии не нужно усиливать налоговое бремя казахстанцев.

