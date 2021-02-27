Срок регистрации автомобилей, ввезенных казахстанцами из Армении, продлен на год - до 1 марта 2022 года, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Фото Турар Казангапов

Как отметили в МВД, в Казахстане на учет поставлено более 20 тысяч авто, везенных до 1 февраля 2020 года из Армении и соответствующих условиям регистрации. При этом имеется ряд объективных причин, не позволивших более чем тысяче владельцев зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны.



"Возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения госграницы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе", - говорится в сообщении МВД Казахстана.



Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями, ограничены в пользовании из-за расследований уголовных дел по "финансовым пирамидам" (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях).



Правительство решило продлить срок регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года (постановление правительства № 104).



Кроме того, проходит установленные внутри- и межгосударственные процедуры межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане.



Эти меры направлены на исключение "двойного" налогообложения (в Армении и Казахстане) для автовладельцев.



Государственными органами будут приняты соответствующие меры по реализации названных решений правительства Казахстана.

Напомним, в январе 2020 года в МВД заявили, что ввезенные в Казахстан и не поставленные на учет автомобили из России, Кыргызстана и Армении должны пройти регистрацию. В противном случае указанные автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку, а затем и вовсе выдворены из страны.

По официальным данным, в Казахстан было ввезено более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России.

В августе 2020 года сообщалось, что еще как минимум три тысячи армянских авто не прошли регистрацию.