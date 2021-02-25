Автобусы маршрутов № 21 и № 27 столкнулись сегодня, 25 февраля, на остановке "15-й магазин". Фото с места аварии в редакцию прислал очевидец.

В пресс-службе управления здравоохранения "НГ" сообщили, что в результате ДТП пострадали две женщины. 45-летняя пострадавшая получила ушиб тазобедренного сустава. У второй женщины - 53-летней - вывих коленного сустава. Обеих доставили в травмпункт горбольницы.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ДТП произошло примерно в 13:00. Сейчас полицейские собирают первоначальный материал для принятия дальнейшего решения.

"25 февраля 2021 года, в 12.21, на пульт «102» поступило сообщение о том, что по улице Воинов-Интернационалистов, возле 15 магазина, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, - сообщили в департаменте полиции. - Установлено, что маршрутный автобус № 21 марки «Мерседес» под управлением 30-летнего водителя, следуя по улице Воинов-Интернационалистов, подъезжая к остановке, неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с впереди стоящим маршрутным автобусом № 27 под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения".