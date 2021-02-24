Как только что сообщили в отделе образования областного центра, все школьники Костаная, с 1-го по 11 классы, до конца недели - 25-го, 26-го и 27 февраля - будут учиться в онлайн-формате, дежурных групп в школах не будет.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с погодными условиями до конца недели учебный процесс переводится на дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.

Как пояснили в отделе образования, сегодня, 24 февраля, вторую смену на дистанционное обучение переводить не будут.

В Рудном 24 февраля учащиеся с 0 по 11 классы второй смены будут обучаться дистанционно. Тоже касается и 25, 26 февраля. Учащиеся с 0 по 11 классы первой и второй смены переводятся на онлайн-обучение.

Также в управлении образования Костанайской области сообщили, что 24 февраля занятия в колледжах в 1 смену проходили в дистанционном формате. После обеда для учащихся 1 курсов колледжей Костаная занятия будут проходить в штатном формате.

- В регионах решение о формате обучения 1 курсов принимают директора колледжей с учетом погодной ситуации, - сообщили в управлении. - В дальнейшие дни - в зависимости от погодных условий. Директора колледжей ежедневно оповещают о режиме обучения.

Напомним, 23 февраля Арктический циклон принес в наш регион понижение температуры, снег и метель. Уровень осадков в Костанае за сутки составил 8 мм. По области этот показатель достигает 30-35 мм. В выходные, 27 и 28 февраля, в области вновь ждут Атлантический циклон. Новый циклон, по прогнозу синоптиков, пройдет чуть мягче: ожидается умеренный снег, метель, ветер 15-20 м/сек.