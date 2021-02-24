Во вторник, 23 февраля, Костанайскую область накрыл Арктический циклон с берегов Карского моря. Он принес понижение температуры, метель и в два раза больше месячной нормы осадков.

Фото Ксении РЕБИК

- За сутки по Костанайской области выпало 30-35 мм снега, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Это в 2-2,5 раза выше месячной февральской нормы, которая равняется 14 мм. В Костанае выпало 8 мм снега, но в районах - гораздо больше. К примеру, только в Сарыкольском районе за сутки выпало 15 мм снега.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



В выходные, 27 и 28 февраля, в области вновь ждут Атлантический циклон. Предыдущий циклон из Атлантического океана накрыл нас 18 февраля, тогда по области выпало около 35-40 мм осадков, в Костанае - 12 мм. Новый циклон, по прогнозу синоптиков, пройдет чуть мягче: ожидается умеренный снег, метель, ветер 15-20 м/сек.

Фото Ксении РЕБИК