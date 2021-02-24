Этот формат оплаты доступен и в костанайских ЦОНах, так что оплатить госпошлину теперь можно в считанные секунды. Недавно «Правительство для граждан» увеличило перечень госуслуг, за которые можно вносить госпошлину таким образом.

Оплатить QR-кодом можно, например, изготовление и выдачу актов на земельные участки, регистрацию прав на недвижимое имущество, объекта кондоминиума и другие госуслуги в сфере земельных отношений, недвижимого и движимого имущества, а также государственной регистрации юридических лиц.

Граждане при посещении ЦОН могут тут же, без очереди в кассу и длительного ожидания, оплатить полученные государственные услуги при помощи QR-кода. Пока этот формат доступен в приложениях Homebank и Kaspi.kz.

- Теперь, при заказе той или иной услуги клиент может попросить менеджера сформировать QR для оплаты и в течение минуты произвести оплату с помощью смартфона. Стоит отметить, что QR-код формируется индивидуально по каждой услуге и для каждого клиента, - отметила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для гражан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА.

Проект по QR-оплате за госуслуги в Казахстане стартовал несколько месяцев назад. За это время оборудование для осуществления оплаты через QR установили во всех 339 центрах обслуживания населения республики.