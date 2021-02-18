Такое решение отдел образования Костаная принял в связи с погодными условиями и последствиями после бурана, разыгравшегося 18 февраля.

Фото Ксении РЕБИК

- В связи с погодными условиями, последствиями после бурана: ограничение передвижения, угрозой обрыва проводов электроснабжения, открытых люков, с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ г.Костанай, 19 февраля 2021 г. учащиеся 1-2 смены переводятся на дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.

В Рудном занятия тоже пройдут на дистанционке. Но пока это касается только первой смены всех классов.