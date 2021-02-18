В дистанционном формате 19 февраля пройдут занятия у учащихся Костанайской области
18 февраля 2021, 21:25 | Общество
Такое решение отдел образования Костаная принял в связи с погодными условиями и последствиями после бурана, разыгравшегося 18 февраля.
Фото Ксении РЕБИК
- В связи с погодными условиями, последствиями после бурана: ограничение передвижения, угрозой обрыва проводов электроснабжения, открытых люков, с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ г.Костанай, 19 февраля 2021 г. учащиеся 1-2 смены переводятся на дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.
В Рудном занятия тоже пройдут на дистанционке. Но пока это касается только первой смены всех классов.
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