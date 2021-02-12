Отчётная встреча акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА прошла сегодня, 12 февраля, в режиме онлайн. Глава города потратил около 30 минут, чтобы рассказать, как он видит итоги 2020 года, и около 20 минут на ответы на вопросы населения.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Всего удалось задать 17 вопросов - о благоустройстве дворов, ремонте дорог, организации автобусного движения по городу и на дачи, очередях на землю и жильё. Некоторые вопросы повторяли те пункты, которые уже были освещены в докладе. Также акиму более 5 раз выразили благодарность за проделанную работу.

Трансляцию встречи вели на платформе YouTube и на страницах акима Костаная в соцсетях, но возможность комментирования отключили.

Сразу несколько вопросов задали об организации движения городских автобусов.

- Будут ли ездить дачные автобусы по маршруту №№ 113, 113 "А" и 113 "Б"? Как они будут ходить? - спросили у акима жительницы Костаная Мельникова, Ляшкова, Власова, Квочкина, Шеметова и Апрелева.

- В прошлом году, когда в городе бушевала коронавирусная инфекция, мы данные маршруты не останавливали, - ответил Ахметов. - Поэтому в этом году, согласно конкурсной документации, есть срок дачного сезона - с 16 апреля по 15 октября. Эти маршруты будут ходить.

- Добавят ли третий автобус в этом году по маршруту 18 "А", - спросили акима.

- Этот вопрос поднимается ежегодно. Из-за пандемии, хотим мы этого или нет, но перевозок стало меньше. Когда нормализуется эпидситуация, маршруты будут восстановлены. Я в этом проблемы не вижу. Два автобуса ходят, думаю, третий автобус подрядчики поставят.

- С 8 февраля в СМИ активно обсуждается вопрос дифтарифа. На сегодня какова ситуация? - спросил Темирлан Бурумбаев.

- Ситуация стабильная. На линиях сегодня находятся 173 автобуса. 8 февраля немножко было беспокойство и волнение. Я думаю, что мы оперативно сработали, все вытекающие вопросы сегодня сняты. По электронному билетированию хочу ещё раз пояснить: эта работа 3-й год проводится по Казахстану в рамках программы по цифровизации. Мы - не первый регион. Любая реформа кем-то принимается легко, кем-то тяжело. На третий день все вопросы налажены. Люди понимают, что электронное билетирование намного удобнее и проще. Я думаю, что вопросы ежечасно и ежедневно снимаются сами по себе с течением времени. Оператор AlemPay работает в Кызылорде, Талдыкоргане и Петропавловске. Мы - четвертый регион. Есть 7 видов платежей. Поэтому нужно чуть-чуть времени. Сегодня мы не видим беспокойства. Все автобусы работают в штатном режиме.

Вопросы на отчётной встрече принимали также через телефон Call-центра. Корреспондент "НГ" сумел дозвониться с первого раза и задать свой вопрос, но озвучивать его не стали. Все вопросы из Call-центра пообещали обработать и дать на них письменные ответы, так как "нет возможности дать ответы на все вопросы в связи с ограничением эфирного времени". Спрашивать еще можно - до конца рабочего дня - по телефонам: 57-57-65, 57-57-30 и 57-57-41.

Что спросил журналист у акима Костаная и о чем на встрече говорил глава области - читайте в ближайшем номере "НГ".