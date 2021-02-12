Департамент комитета по регулированию естественных монополий выявил факт неверного начисления платы за потребленную теплоэнергию жильцам дома № 5 по ул. Воинов-Интернационалистов в Костанае.

Разница между оплатой за фактически полученное тепло и начисленной суммой составила 475 875, 44 тенге.

- Начисление за услуги теплоснабжения с декабря 2019 года по декабрь 2020 года произведены недостоверно, - говорится в пресс-релизе ДКРЕМ. - В отношении ГКП «КТЭК» возбуждено административное производство по ч. 5 ст. 164 КоАП РК, а также внесено предписание об устранении нарушений путем произведения до 22 февраля 2021 года перерасчета за услуги теплоснабжения жителям дома № 5 (корпуса 1, 2) по улице Воинов-Интернационалистов в размере неправомерно начисленной суммы.

Теплокомпания дала пояснения. Отчасти связывает произошедшее с несвоевременным заключением владельцами квартир договоров с КТЭК. Дом по указанному адресу новый, подключен к централизованному теплоснабжению в декабре 2018 года, с того же времени там действует общедомовой теплосчетчик. Застройщик при заключении договора с ГКП «КТЭК» предоставляет проектные данные по площади дома, которые - утверждают в теплокомпании - зачастую идут вразрез с данными по площадям в технических паспортах квартир. Поэтому при подписании договоров с их собственниками проводятся корректировки, необходимые для правильного начисления платы за тепло.

- В конце декабря 2020 года в ГКП «КТЭК» обратился застройщик с заявлением о реализации двух квартир по данному адресу, так как собственники квартир не заключили договор с КТЭК и предъявление счетов производилось застройщику. Это стало причиной для корректировки начисления за отопление в январе 2021 года, в процессе которой бухгалтером ГКП «КТЭК» было проведено ошибочное доначисление, - говорится в разъяснении теплокомпании. - Но данная корректировка касалась не целого года, как указывает ДКРЕМ, а только января 2021 года и отражена в квитанции, полученной жителями за январь. То есть, указанная сумма потребителями не была уплачена. 475 875,44 тенге в результате корректировки уже сняты с лицевых счетов потребителей этого дома, в каждую квартиру направлены оборотно-сальдовые ведомости с корректным начислением. Речь идет не об умышленных действиях, а о механической ошибке, которая уже устранена. Приносим извинения потребителям. Вместе с тем хотелось бы обратится к оставшимся семерым собственникам квартир дома 5 (корпуса 1 и 2) по ул. Воинов-Интернационалистов, которые, по нашим данным, уже приобрели эти квартиры, но на сегодня так и не заключили договоры на услуги теплоснабжения. Просим вас сделать это в ближайшее время.

Со своей стороны ДКРЕМ сообщает о проведении проверки ГКП «КТЭК» в связи с аналогичными жалобами от горожан, проживающих по следующим адресам: ул. Садовая, домА №№ 75/10 и 73, пр. Абая, 155 и других. Ситуацию по ним ГКП «КТЭК» пока не комментирует.