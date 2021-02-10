В четверг, 11 февраля, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков КФ РГП "Казгидромет", местами снег, туман и низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на южный скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -18...-23, на северо-востоке -30 градусов, днём -13...-18, на юге -10 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае 11 февраля облачно с прояснениями, временами снег. Ночью -21...-23, днём -14...-16 градусов.

В пятницу, 12 февраля, по области местами снег, туман и низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17, на востоке до -20, днём -2...-7, на востоке -12 градусов.

В Костанае 12 февраля переменная облачность, временами снег. Ночью -14...-16, днём -2...-4 градуса.

В субботу, 13 февраля, на большей части Костанайской области осадки в виде дождя или снега, местами туман, гололёд и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, местами -13 градусов, днём - 0...-5, на западе -3 градуса.

В Костанае 13 февраля переменная облачность и осадки в виде дождя и снега. Ночью -6...-8, днём -2...-4 градуса.

- К нашему региону подходит циклон с юго-запада, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Он принесёт тёплые воздушные массы. Связанные с ним атмосферные фронты ответственны за осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха может показать даже положительные значения, но с понедельника, скорее всего, вновь похолодает.