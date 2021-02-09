В Казахстане упростят закрытие ИП. Как сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, для индивидуальных предпринимателей разрабатывается приложение E-Salyq Business, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Для индивидуальных предпринимателей разрабатывается приложение E-Salyq Business. Предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, а также исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных. Данные приложения автоматически формируют отчетность, которую налогоплательщик может подтвердить или откорректировать", - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

Министр отметил, что на прошедшем расширенном заседании правительства главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.

"С текущего года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен. Для удобства уплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение Е-SalyqAzamat. Приложение позволяет уплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн пополнение и автозачеты в течение двух минут, управлять переплатой", - сказал Ерулан Жамаубаев.