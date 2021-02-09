Список услуг для людей с особыми потребностями, доступных на портале электронного правительства egov.kz, увеличили на 6 позиций. Об этом "НГ" сообщили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

Теперь онлайн модно оформить: предоставление специалиста жестового языка, предоставление индивидуального помощника, заявки на санаторно-курортное лечение, на получение сурдо-тифлотехнических средств, обязательных гигиенических средств, на предоставление кресел-колясок и протезно-ортопедической помощи.

Ранее эти услуги можно было оформить только в службах занятости и социальных программ местных акиматов.

- Чтобы подать заявку, надо выбрать соответствующую услугу, полагающиеся технические средства реабилитации, поставщика услуг, с учетом своих потребностей. После - отслеживать статус заявки до полного исполнения индивидуальной программы реабилитации, - пояснила PR-менеджер филиала госкопорации Ярослава БОГАТЫРЕВА. - При оформлении таких услуг онлайн есть возможность выбрать и доставку на дом. Согласитесь, в нынешних условиях это актуально! Не стоит покидать дом, рисковать здоровьем.

