Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", - говорится в сообщении.

Поправки отменяют штраф за то, что водитель забыл права или техпаспорт дома.

Соответственно, казахстанским водителям можно будет не возить с собой права и техпаспорта. Полицейские будут проверять наличие у человека документов через свою электронную базу данных по удостоверениям личности граждан.

Изменение не касается иностранцев, которые по-прежнему будут обязаны возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта.

Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. На данный момент закон еще не опубликован официально.