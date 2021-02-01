Не возить с собой права и техпаспорт: Токаев подписал закон
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который разрешит казахстанским водителям не возить с собой водительские права и техпаспорта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", - говорится в сообщении.
Поправки отменяют штраф за то, что водитель забыл права или техпаспорт дома.
Изменение не касается иностранцев, которые по-прежнему будут обязаны возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта.
Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. На данный момент закон еще не опубликован официально.
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