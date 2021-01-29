Проверить сумму уплаченного подоходного налога, пенсионных взносов и соцотчислений теперь можно в мобильном приложении КГД
Сервис доступен в мобильном приложении e-Salyq Azamat, воспользоваться им можно с помощью ЭЦП или SMS-пароля, передает Informburo.kz.
Фото Ксении РЕБИК
Комитет государственных доходов запустил в мобильном приложении e-Salyq Azamat сервис "Оплата труда работника", который позволяет просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование, сообщает пресс-служба КГД.
Сервис доступен по налоговым периодам с 1 квартала 2020 года.
Данные доступны при входе с помощью электронной цифровой подписи или при идентификации с использованием SMS-пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах).
Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку "Налоговый кошелёк", "Оплата труда работника", далее выбрать год и период. На начальном этапе данные могут просматривать физические лица, работодатели которых при расчётах с бюджетом применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации. При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчётности.
Бесплатное мобильное приложение e-Salyq Azamat можно скачать в App Store или Play Market.
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