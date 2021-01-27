Животное провалилось в технический колодец с ледяной водой на территории ТЭЦ и не могло самостоятельно оттуда выбраться. Случайный прохожий, увидевший это, позвонил в отдел по ЧС.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, необычная операция по спасению прошла 23 января. Звонок в ЧС поступил в 15.29, а уже в 15.36 сотрудники спасательной службы прибыли на место и приступили к вызволению лошади.

- Выбраться самостоятельно она не смогла, хозяин тоже ничем не смог ей помочь. Животное находилось в холодной воде и могло замерзнуть. Медлить было нельзя, - рассказали в пресс-службе. - Накинув на шею прочный аркан и обмотав им передние ноги, совместными усилиями спасателей и неравнодушных граждан истощённое животное было вызволено из заполненного до краев колодца.

Немного отлежавшись, лошадь самостоятельно встала на ноги и хозяин увёл её в табун.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО