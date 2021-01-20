Внеочередная сессия седьмого созыва Костанайского областного маслихата прошла сегодня, 20 января, в режиме ВКС. Предложения о корректировке бюджета депутаты получили заранее, а на сессии только задавали дополнительные вопросы и голосовали.

В утверждении корректировки бюджета участвовали только 27 из 33 депутатов. Как пояснили "НГ" в облмаслихате, трое депутатов сейчас на больничном, еще трое в командировке.

- Свободный остаток, образовавшийся на начало текущего года в результате перевыполнения доходной части бюджета 2020 года, предлагается перераспределить на первоочередные расходы, - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Управлению пассажирского транспорта выделят 1 222 300 000 тенге на средний ремонт пяти автомобильных дорог районного значения в Амангельдинском, Денисовском, Джангельдинском, Карабалыкском и Наурузумском районах, а также улиц в посёлке Карабалык.

Управление образования получит 564,6 млн тенге. В том числе 378,1 млн - на капитальный ремонт здания Амангельдинской средней школы. 98,5 млн - на увеличение доли софинансирования республиканского проекта "Жас маман" по приобретению учебного оборудования с 5% до 10% от стоимости приобретаемого оборудования. Оборудование купят для семи колледжей. Капитальный ремонт здания общежития Рудненского социально-гуманитарного колледжа обойдется бюджету в 58,8 млн тенге. 29,2 млн тенге напрравят на капитальный ремонт кровли учебного здания Костанайского строительного колледжа.

Управлению энергетики и ЖКХ выделили 464 млн тенге. В том числе 159,2 млн - на реконструкцию Узункольского магистрального водопровода, расположенного между селами Абай и Миролюбовка. 138,6 млн - на приобретение 27 пунктов раздачи питьевой воды для Амангельдинского, Аулиекольского, Денисовского, Джангельдинского, Наурузумского и Карабалыкского районов. 76,1 млн - на покупку трех автоцистерн для Карабалыкского и Наурузумского районов. 58,6 млн - на приобретение экскаваторов-погрузчиков для ГКП "Дидар" Денисовского района и ГКП "Узунколь Су". 31,5 мл - на приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе с двумя водогрейными котлами для ГКП "Костанайюжэлектросервис".

- Из средств областного бюджета мы выделяем средства на приобретение трех автоцистерн. В Карасусском районе также есть для них необходимость. Можем ли мы туда тоже выделить средства? - спросил депутат от Nur Otan Нуркелген УТЕУЛИН.

- В этом районе приобретение автоцистерн планируется, но только за счет свободного остатка районного бюджета. На их приобретение планируется выделить 14,5 млн тенге. - ответила Мусагазина.

- В 2021 году в районе им. Беимбета Майлина начаты работы по среднему ремонту дорог в селе Береговое. Предусмотрены ли бюджетные средства на завершение этого проекта? - спросила депутат от Nur Otan Альмира ЖАНСУГУРОВА.

- Также за счет остатка бюджета района будет выделено 129,9 млн тенге на завершение работ.

- Вы говорили, что по программе "Жас маман" будут выделены средства в семь колледжей. Скажите, пожалуйста, по какому принципу вы отбирали эти колледжи? - спросила депутат от Nur Otan Гульмира КАПЕНОВА.

- Эти колледжи считаются перспективными. Также они участники регионального чемпионата WorldSkills.

После этих вопросов депутаты единогласно проголосовали за предложенный проект корректировки бюджета Костанайской области.

- Для нас остаются несколько приоритетов - к примеру, ремонт дорог, - прокомментировал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Мы работаем с Комитетом автомобильных дорог, дополнительно хотим привлечь средства. В рамках Дорожной карты занятости в этом году денег не будет, потому что программа поменяла своё направление. Деньги будут в рамках программы "Ауыл ел бесиги". В прошлом году отремонтировали более 100 объектов образования. В этом году эту работу продолжим. Не в таком, конечно, количестве, но постараемся охватить крупные объекты. Исключение - школа в поселке Амангельды, она 30-40 лет не видела ремонта. Отремонтируем также магистральный водопровод в Узункольском районе, он обеспечивает несколько сел, где-то 30-40% потери воды мы там обнаруживаем. Благодоря ремонту мы несколько сел обеспечим качественной питьевой водой. В целом более 90 пунктов раздачи питьевой воды мы установим в 2021 году, а в 2022-м планируем и вовсе завершить эту программу.

Мухамбетов отметил, что главная задача - "быстро войти в год, провести вовремя и законно государственные закупки".

Кадры из видеотрансляции