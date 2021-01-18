У мужчины была инвалидность. Пожарные вынесли его из дома еще живым, но позже он скончался в больнице.

Пожал произошел 15 января в п. Карабалык, на ул. Титова. Горела квартира в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть № 11 п. Карабалык в 12.46.

Хозяйка квартиры 1953 года рождения обнаружила огонь в топочной комнате, пристроенной к веранде. Пожилая женщина, испугавшись огня, побежала к соседям, а те позвонили на 101.

- Прибывший в 12.51 по вызову пожарный расчет, приступил к тушению огня в топочном помещении. Возле печи горели домашние вещи, плавилась потолочная плитка на площади 8 кв. м. Очаг возгорания стремительно разрастался и грозил перекинуться на вторую половину дома. Поэтому на тушение огня огнеборцы подали два ствола: один непосредственно на очаг пожара, второй – на защиту смежных помещений. Густой едкий дым распространился по всей жилплощади, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области

По словам хозяйки, в доме оставался ее сын 1974 года рождения, инвалид второй группы. Звено газодымозащитной службы в составе трех человек обнаружили его в самой дальней комнате. Мужчина получил отравление продуктами горения и еле дышал, хрипел.

- Его вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. Однако в 13.30 он скончался, не приходя в сознание, находясь в реанимационном отделении центральной районной больницы, - сообщили в пресс-службе.

В 14.04 пожарные окончательно справились с огнем. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО