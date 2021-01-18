Все они - пассажиры автомобиля "Мерседес", проехавшего перекресток на запрещенный сигнал светофора. Пострадавших доставили в городскую больницу с различными повреждениями, сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

Авария произошла вчера, 17 января, на перекрестке улиц Майлина и Тауелсиздик.

- По прибытию сотрудников полиции на место происшествия установлено, что автомобиль марки «Мерседес» под управлением 37-летнего водителя, следуя по улице Тауелсиздик, пересекая ул. Майлина на красный сигнал светофора в сторону реки Тобол, допустил столкновение с автомашиной «УАЗ» под управлением 31-летнего водителя, который следовал по улице Майлина в сторону нефтебазы, - сообщили в пресс-службе подробности происшествия.

В результате столкновения УАЗ столкнулся со столбом. Кроме того, когда "Мерседес" проезжал перекресток на красный свет, в него врезался "Фольксваген" под управлением 65-летнего водителя, который следовал по улице Майлина в сторону КЖБИ.

- После ДТП мимо проезжал автобус "Bova" под управлением 60-летнего водителя. При проезде перекрестка он также повредил столб с проводами, - добавили в пресс-службе.

По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия решения.