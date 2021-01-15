По факту их гибели сейчас ведется досудебное расследование, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото miasskiy.ru

ДТП произошло 10 января на 10 км автодороги Костанай-Аулиеколь.

- Примерно в 19.40 42-летний водитель, управляя автомашиной «Hyundai Solaris», совершил лобовое столкновение с автомашиной «Ауди-100 С4», под управлением 27-летнего водителя, - рассказали детали происшествия в пресс-службе. - В результате ДТП 46-летний пассажир «Hyundai Solaris» скончался на месте происшествия. Водитель этой автомашины получил телесные повреждения.

Двое пассажиров «Ауди-100 С4» с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в больницу. Одна из них, 28-летняя супруга водителя, сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее муж, водитель «Ауди -100 С4», скончался в больнице.

Как отмечает полиция, в тот день была плохая видимость и гололед.