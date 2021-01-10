О начале учебного процесса в третьей четверти сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Как пояснили в комитете, третья четверть в школах начнется согласно утвержденному графику 11 января. В связи с проведением выборов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан объекты образования задействованы в качестве избирательных участков. В соответствии с постановлением главного санитарного врача 10 и 11 января 2021 года будет организована дезинфекция помещений, где проводилось голосование.

"В зависимости от срока завершения дезинфекционных мероприятий учебный процесс в традиционном формате для дежурных классов и 9, 11 классов в стенах школ начнется в разное время. В организациях, не задействованных в голосовании и завершивших дезинфекцию, обучение в стенах школ начнется с 11 января 2021 года в первую или во вторую смены.

В организациях образования, где дезинфекционные мероприятия не будут завершены, учащиеся 11 января будут учиться в онлайн-формате, то есть дистанционно", - говорится в сообщении.

Третья четверть во всех школах страны начнется согласно утвержденному графику - 11 января в онлайн или офлайн-форматах.