Первые рабочие дни нового года для ЦОНов всегда сопровождаются потоком из желающих получить ЭЦП. И хоть в ЦОНе, как и везде, действует масочный режим и социальная дистанция, в госкопорации отметили, что лучше максимально исключить посещение общественных мест, и получить ЭЦП онлайн. Как это сделать, рассказала PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА.

- Чаще всего в январе в ЦОНы приходят те, у кого вот-вот закончится срок действия электронной цифровой подписи. А она нужна. Кому-то сдать отчетность, кому-то - для работы на портале госзакупок, кому-то для личных нужд. При этом многие знают, что срок действия ЭЦП год, а вот то, что его можно продлить, при этом не посещая ЦОН, многие не знают, - отметила она. - Если Вы зарегистрированы в Базе мобильных граждан, то на ваш ваш телефон придет SMS-сообщение, которое оповестит: пора заглянуть в личный кабинет на портале Национального удостоверяющего центра pki.gov.kz. Если в БМГ Вы не зарегистрированы, то лучше помнить примерную дату получения ЭЦП и успеть продлить срок ее действия вовремя.

Сделать это достаточно просто. На сайте Национального удостоверяющего центра нужно заполнить все данные, касающиеся действующей ЭЦП. Затем нажать кнопку «Обновить список ключей». При корректном вводе пароля от ЭЦП, будет отображен ключ аутентификации. Его нужно подписать.

Затем во вкладке «Мои ключи ЭЦП» в выпавшем меню нужно выбрать пункт «Перевыпуск ключей ЭЦП», заполнить основные поля, нажмать на кнопку «Подать заявку», подтвердить и подписать. В случае, если для хранения ЭЦП вы выберете компьютер, придумайте и введите пароль на ваши ключи ЭЦП и нажмите кнопку «Загрузить сертификаты». Пароль должен содержать латинские буквы нижнего и верхнего регистров, а также цифры. Минимальная длина пароля - 6 символов.

Если вы просрочили ЭЦП, то ее нужно получать вновь. И вновь можно не идти в ЦОН. Сейчас эта услуга доступна удаленно. Ей могут воспользоваться и те, кто оформляет ЭЦП впервые.

Прежде чем начать, положите рядом с собой оригинал действующего удостоверения личности или паспорт гражданина РК и телефон с возможностью получения SMS-сообщений. На компьютере должна быть веб-камера. Кроме того, надо установить программу NCALayer.

- Здесь также необходима регистрация в Базе мобильных граждан, но не стоит сразу вздыхать, что ее нет! - сообщила Ярослава Богатырева. - Для проверки регистрации вашего номера телефона в базе мобильных граждан укажите свой ИИН. В случае успешной проверки введите SMS-код (одноразовый пароль), полученный с номера 1414. Если вы ранее не были зарегистрированы в БМГ или не получили одноразовый пароль, то система предложить зарегистрировать/перерегистрировать вас и ваш номер телефона.

После успешной регистрации в БМГ, система проверит наличие на компьютере приложения NCALayer. После нужно будет нажать кнопку «Перейти к получению ЭЦП». Откроется станица удаленной идентификации, где необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в БМГ, и SMS-код.

После ввода необходимо подтвердить личность (создать Digital ID) и нажать кнопку «Начать». Это означает, что перед пользователем откроется окно добавления селфи. Нужно «расположить» лицо в центре экрана и нажать на иконку фотоснимка. После добавления селфи нажмите «Продолжить» для прохождения видеоидентификации».

Там так же несложный алгоритм действий:

1. Откроется окно видеоидентификации, где необходимо нажать «Начать»;

2. После успешной видеоидентификации необходимо задать PIN-код для дальнейшего доступа к аккаунту и нажать кнопку «Задать PIN-код»;

2. Добавить документ, удостоверяющий личность, сделав фото документа либо загрузить файл;

3. Зайти в личный кабинет с помощью пароля;

4. Добавить электронный адрес к электронному варианту обращения и выберать место хранения ключа, затем отправить заявку с указанием его местоположения;

5. Указать путь к хранилищу ключей для сохранения ЭЦП (выберите папку) и нажать «Открыть».

6. Придумайте и введите пароль на ЭЦП и нажмите «Загрузить сертификаты». Получайте услуги онлайн!

- Никому не доверяйте свою ЭЦП, - напомнила Богатырева. - Передавая свою ЭЦП другому человеку, Вы даёте ему доступ к своим личным данным.