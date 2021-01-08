То, как пройдет акция «Письмо Деду Морозу», всегда зависит от добровольных помощников волшебника. И дело не только в том, что все подарки приобретаются либо самими помощниками, либо на их средства. Наш Дед Мороз не успевает посетить даже все костанайские адреса, а что говорить о городах и селах области, до которых мы просто не имеем возможности доехать...

На дальних форпостах чуда у нас есть люди, благодаря которым черта перемены дат превращается в волшебный праздник. Особенно приятно потом читать сообщения от родителей довольных ребятишек.

6-летний рудничанин Данила временно находится в Федоровке, поближе к любимым бабушке и дедушке. Туда и доставили подарки.

Данила получил к празднику очень нужные для его здоровья подарки

- Хочу выразить вам благодарность и сказать от своего материнского сердца спасибо за акцию «Письмо Деду Морозу», - написала мама Данилы Мария. - Несмотря на тяжелую ситуацию в нашей области, когда болеют люди, вы создаете радость нашим детям, публикуете письма с просьбами, находите благотворителей! Мне и моему ребенку оказали помощь волшебники из «БК-Бетон», за что мы очень благодарны. Нам подарили очень нужные вещи: увлажнитель воздуха и ортопедическую подушку. Данила очень доволен, а для меня, воспитывающей ребенка-инвалида, это огромная помощь. Спасибо всем за доброту, человечность и милосердие.

Из Камысты нам второй год пишет письма 7-летний Дима, не забывая попросить подарки и для любимого брата Егора, который страдает ДЦП и эпилепсией. Ох и далеко это село Камысты! Но доброго помощника Глеба, который сам живет в Рудном, расстояния не останавливают. В предновогодние дни он доставил подарки для детей в Костанай и взял на себя труд отвезти Диме его мечту - красный велосипед, а Егору игрушки.

Летом Дима будет гонять по Камысты на красном велике своей мечты

- Хочу поблагодарить ваших волшебников и газету за замечательный проект, который дарит детям праздник и веру в Дедушку Мороза, - откликнулась мама мальчиков Наталья. - Добрые помощники Деда Мороза - Глеб и его друг имя которого, к сожалению, не запомнила, - привезли Диме велосипед. Эмоции не передать словами, эти моменты бесценны. Также большое спасибо представителям компании Seni, будем знакомиться с их продукцией. Пусть все добрые дела, сделанные вами, вернутся в многократном размере!

В самом Рудном и поселке Горняцкий к авторам писем приехал известный гражданский активист Максим Фролов. Причем подарки он доставил в образе новогоднего волшебника. А Дед Мороз из него получился знатный! Такому сюрпризу невозможно не обрадоваться.

Глеб и Мария из поселка Горняцкий дождались Деда Мороза с подарками

В редакцию даже в последние два дня уходящего года обращались люди, желавшие стать помощниками Деда Мороза. 31 декабря позвонил человек, не пожелавший себя назвать. Среди детей, которых он с друзьями поздравил в этот день, были и три брата-спортсмена: Тимур, Рамзан и Супьян. Турник для юных борцов несколькими днями ранее купили костанайские полицейские, а вот велосипеда, о котором мечтал средний брат, 12-летний Тимур, не было. Представляете эмоции мальчика, получившего желанный подарок за несколько часов до Нового года?

Велосипед Тимуру доставили неожиданно. Настоящий сюрприз получился

- Чудеса сбылись! - сообщил нам в тот же вечер отец ребят Руслан. - Полчаса назад приехали ребята и подарили Тимуру велосипед. У него от радости слезы, до последнего ждал и верил. Я рад за ваш проект, просто нет слов. Спасибо!

Еще об одном добром деле хотелось бы рассказать, хотя письмо пришло не в рамках акции «Письмо Деду Морозу» и даже не в проект «Нужные деньги». Это была отчаянная просьба о помощи от семьи, живущей в садовом обществе «Химик». На носу праздник, а тут такая тяжелая ситуация: не только на стол поставить нечего, но и нет денег на топливо. Благотворитель Бахытбек связался с нами и спросил, кому особенно остро нужна помощь. Мы дали номер телефона автора письма Нины.

Для семьи, живущей на дачах «Химик», топливо для печки - самый ценный подарок

- Как раз прочитал прогноз и увидел, что обещают морозы, - сообщил позже Бахытбек. - Хочется, чтобы семья встречала Новый год в тепле. Привезли дрова и кульки для детей. Семья рада, Нина довольна, у нас на душе тепло.

Такие поступки дорогого стоят, особенно в нынешние непростые времена.

Редакция «НГ» еще раз благодарит всех, кто помогал сбыться детским мечтам и просто сделать чью-то жизнь легче.

Фото читателей «НГ»