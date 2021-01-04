По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 января, по области местами ожидается небольшой снег, туман. В Костанае осадки не прогнозируются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В среду, 6 января, ночью в областном центре и местами по области пройдёт небольшой снег, возможна низовая метель.

- Во вторник, 5 января, ночью будет 20-25 градусов мороза, а местами до 30 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут -14…-19°С, местами -22°С. В среду столбики термометров опустятся ещё ниже: ночью будет -23…-28°С, местами -33°С. В Костанае показатели температуры будут следующими. Во вторник: ночью -23…-25°С, днём -17…-19°С. В среду: ночью -26…-28°С, днём -18…-20°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается восточный с переходом на юго-восточный скоростью 9-14 м/с.

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