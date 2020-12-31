Коронавирус и чрезвычайное положение, кордайский конфликт, самосуд над насильником в Сатпаеве, птичий грипп и синдром Кавасаки. Это только часть главных событий, которые повлияли на жизнь всего Казахстана. Итоги прошедшего года - в материале Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz

Авиакатастрофа

Самолет авиакомпании Bek Air разбился 27 декабря 2019 года. Последствия, словно волной, захватили и 2020 год. Здесь и поминальные встречи, проблемы с возвращением билетов у сотни людей, проверки авиакомпаний, разбор трагедии и суды. В авиакатастрофе погибли 13 человек. 28 января 2020 года скончался второй пилот Миржан Мулдакулов.

После крушения у компании Bek Air отобрали сертификаты. Работу потеряли сотни сотрудников. Многие пассажиры не смогли вернуть деньги за билеты. Добиваться справедливости им пришлось в суде. В итоге авиакомпания проиграла несколько дел. Однако около полутора тысяч человек так и не получили свыше 100 миллионов тенге за приобретенные билеты.

Полиция все еще ведет досудебное расследование. Комиссия по расследованию авиакатастрофы при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития тоже пока не называет официальной причины крушения.

Кордайский конфликт

С 7 на 8 февраля в населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Тогда в МВД сообщили, что провокаторы снимали происходящее на видео и через социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. В результате в массовой драке участвовали около 300 человек. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Всего погибли 11 человек. Сгорели более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

После массовых беспорядков в Кордайском районе жители сел Масанчи, Булар батыр, Аухатты и Сортобе начали покидать свои дома. Они направились на границу с Кыргызстаном, чтобы найти убежище в соседней стране. В результате столпотворения на одном из контрольно-пропускных пунктов в одеяле чуть не задохнулась малышка, которой было 25 дней от роду.

В марте этого года в трех регионах силовики провели спецоперацию по задержанию лиц, активно принимавших участие в массовых беспорядках в Кордайском районе. По данным Генпрокуратуры, тогда были задержаны 25 человек. Отмечалось, что семеро из них ранее были судимы.

После этих событий Аскара Мырзахметова освободили от должности акима Жамбылской области, на его место пришел Бердибек Сапарбаев.

Полиция завела 90 уголовных дел.

Некоторые участники беспорядков в Кордайском районе были осуждены.

Жесткий карантин и ЧП

Первый зараженный коронавирусом человек прибыл в Казахстан из Германии 9 марта. Но казахстанцы узнали об этом позже. 10 марта Жандарбек Бекшин выступил со знаменитой фразой "Наконец-то", которая разлетелась на мемы. И только потом стало известно о зараженных пассажирах на других рейсах.

15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения. Школы, университеты перешли на онлайн-обучение. Ввели запрет на работу детских садов, кинотеатров, торговых центров, кафе.

19 марта в Алматы и Нур-Султане начал действовать жесткий карантин. Города начали дезинфицировать. На границе установили блокпосты, рядом с которыми образовывались толпы. Жители пригорода хотели попасть на работу, а алматинцы - домой.

26 марта пришло печальное известие о первой смерти из-за коронавируса. Это произошло в Акмолинской области, недалеко от столицы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным казахстанки, скончавшейся от коронавирусной инфекции.

Во время карантина происходили абсурдные вещи:

В День Победы ветерана Великой Отечественной Ивана Абдулова не пустили к мемориалу, акимат извинился за инцидент. Позже в Сети начали спорить о подделке его медалей, но этот факт был оспорен. 4 июля герой войны скончался;

Здания, где фиксировали хотя бы одно заражение, закрывали на карантин. В Павлодаре к дверям двух многоэтажек приварили щеколды. В Актау в двери вырезали окошко, чтобы люди могли получать продукты и выбрасывать мусор.





Фото: Павлодар-онлайн

В апреле государство начало выплату 42 500 в связи с потерей дохода. Здесь казахстанцы столкнулись с проблемой. Сайты Egov.kz и 42500.enbek.kz, Telegram-боты, где нужно было подавать заявки, не выдержали нагрузки. Около 4,5 миллиона человек в итоге получили 42 500 тенге от государства. Некоторые взяли социальную помощь дважды. С 11 мая, когда завершился режим ЧП, прием заявок на 42 500 приостановили.

С завершением ЧП жители пригородных районов Алматы начали штурмовать блокпосты в надежде попасть в карантинный город.

25 мая пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, в результате погибли двое полицейских, еще один сильно пострадал. Инцидент потряс всю страну. Бывший полицейский Азамат Азаматов был осужден на 10 лет лишения свободы. Был ли он сотрудником органов, кстати, вызвало немало споров. Так, в полиции говорили, что он был уволен давно, а супруга погибшего говорила об обратном. В итоге после трагедии трех полицейских начальников освободили от должностей. Строгий выговор получил глава ДП Алматы Канат Таймерденов.

Блокпосты в городах убрали только с 31 мая на 1 июня.

Наводнение в Мактааральском районе

1 мая на Сардобинском водохранилище в Узбекистане прорвало дамбу. Вода дошла до Казахстана, затопленными оказались 10 населенных пунктов, число эвакуированных жителей превысило 30 тысяч человек.

В ночь наводнения творилось ужасное. Бурные потоки воды разрушали дома. Люди пытались спасти имущество, оставались на крыше домов и авто в плену у водной стихии. Ущерб только по растениеводству, по предварительным данным, составил около 404 миллионов тенге.

Пик эпидемии в Казахстане

После ослабления карантина число заражений коронавирусом начало резко расти. В начале июня было 11,5 тысячи случаев, в начале июля - 41 тысяча, а к концу месяца дошло до 90 тысяч заражений. Росло и число погибших, в начале июня был 41 летальный случай, а в конце месяца - 188. Наибольшее число умерших приходится на июль - больше 600 человек.

К такому в Казахстане не были готовы. Во многих городах возникла нехватка коек и дефицит лекарств.

Очередь в аптеку в Алматы

Люди жаловались, что их не принимают в больницах, но палаты были просто переполнены.

"Неизвестная пневмония"

В начале июля в некоторых СМИ Китая заявили о случаях неизвестной пневмонии в Казахстане. Дело в том, что ПЦР-тест давал отрицательный результат при всех симптомах коронавируса.

Сначала Минздрав Казахстана назвал информацию фейком. Затем Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал разобраться в вопросе.

Выяснилось, что в стране действительно наблюдается пневмония неуточненной этиологии.

В общую статистику по COVID-19 эти случаи заболевания не входили. Но многих волновал вопрос, что официальные цифры далеки от реальных. Сколько людей переболело такой пневмонией за лето, так и осталось неизвестным, но с 1 августа она входит в официальную статистику по коронавирусу.

События в Сатпаеве

23 июля жители Сатпаева в Карагандинской области решили устроить самосуд над подозреваемым в похищении ребенка. Пропавшую пятилетнюю девочку искали родные девочки и жители города.

Полиция нашла девочку в одной из квартир, ее сразу же передали медикам. Также в помещении находился и подозреваемый. Стражи порядка не смогли сразу отвезти подозреваемого в отделение, потому что разъяренная толпа собралась у подъезда и требовала мужчину для разбирательств. Там собралось около тысячи человек. Толпа бросала камни в сторону полиции. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в Сатпаеве были попытки провокаторов использовать похищение девочки для дестабилизации обстановки.

В итоге подозреваемого переодели в одежду СОБРа и тайно перевезли. Когда толпа выяснила, что насильника нет в квартире, хулиганы начали крушить все на своем пути. Во время его поисков люди сожгли несколько машин возле здания местной полиции.

Действия подозреваемого по делу пятилетней девочки в Сатпаеве квалифицировались по двум статьям: "Похищение человека" и "Изнасилование малолетней". В октябре стало известно, что 62-летний подозреваемый найден мертвым в СИЗО. Предварительная причина смерти - суицид.

Скандалы с приписками в Damumed

В августе казахстанцы обнаружили в системе Damumed поддельные записи на прием к врачам. Некоторые обнаруживали, что стали родителями чужим детям. На огромный скандал обратили внимание даже в Парламенте. Заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко пообещал разобраться с происходящим.

Генеральная прокуратура начала проверки в отношении возможной фальсификации в системе Damumed. За полгода обнаружили 11 607 приписок на сумму почти 75,5 миллиона тенге. Мониторинг проводили специалисты Фонда социального медицинского страхования.

Синдром Кавасаки

Врачи говорили, что дети легко переносят коронавирус. Но августе случилась вспышка синдрома Кавасаки, это более тяжелая форма коронавирусной инфекции, которой подвержены дети до пяти лет. В Минздраве поспешили успокоить население, что встречаются только единичные случаи, заболевание не массовое. Однако в стране и по сей день регистрируют такие случаи.

Вспышка птичьего гриппа

Осенью в Казахстан пришел птичий грипп. Сначала падеж зарегистрировали в Северо-Казахстанской области. Хотя там сразу же ввели карантинные меры. Болезнь все равно распространилась на другие регионы. В итоге всего за месяц погибло 870 тысяч разных видов домашних птиц.

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Высокопатогенный вирус опасен только для пернатых, однако ученые предупреждали, что инфекция может мутировать, если употреблять в пищу мясо зараженной птицы.