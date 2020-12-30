Да. Лучше потратить часть накоплений сейчас, потому что до пенсии еще дожить надо. 39.9% Да. Но только в том случае, если другого выхода у меня не будет. 6.2% Нет. Я хочу накопить много денег, чтобы потом получать хорошую пенсию. 3.4% Нет. Мои накопления вряд ли когда-нибудь превысят порог достаточности. 50.6%