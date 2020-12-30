В Костанае почти без осадков - Какую погоду обещают синоптики в последний день 2020-го и первые дни 2021-го?
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 31 декабря, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и туман. Ветер южный с переходом на юго-восточный скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18...-23, на севере -28 градусов, днём -12...-17, местами -20 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае 31 декабря ночью и утром небольшой снег. Ночью -21...-23, днём -13...-15 градусов.
- В пятницу, 1 января, по области переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура воздуха ночью -22...-27, на юге -30 градусов, днём -17...-22, местами -25 градусов.
В Костанае 1 января без осадков, местами туман. Ночью -22...-24, днём -17...-19 градусов.
В субботу, 2 января, на территории Костанайской области без осадков, местами туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25...-30, местами -33 градуса, днём -20...-25, местами -28 градусов.
В Костанае 2 января без осадков. Ночью -25...-27, днём -20...-22 градуса.
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