Во вторник, 29 декабря, на территории Костанайской области синоптики обещают облачность с прояснениями, местами снег и низовая метель. Ветер западный и северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ветер западный и северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17, местами -20 градусов, днём -10...-15, местами -18 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник ночью снег, а днём осадки маловероятны. Ночью -12...-14, днём -10...-12 градусов.

- В среду, 30 декабря, переменная облачность, местами снег и низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура воздуха ночью -22...-27, местами -30 градусов, днём -20...-25, на юге -17 градусов.

В Костанае в среду без существенных осадков. Ночью -23...-25, днём -20...-22 градуса.

По словам Жиляевой, днём по области местами снег и низовая метель, ветер северо-западный, с переходом на юго-западное направление 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -28...-33, местами -36 градусов, днём -20...-25, на юге -17 градусов.

В Костанае 31 декабря переменная облачность, без осадков. Ночью -28...-30, днём -20...-22 градуса.