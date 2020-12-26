Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление. Часть нововведений касается формы обучения школьников и студентов, передает Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30 процент проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более пять человек по решению администрации образовательного учреждения;

Кроме того, со второго семестра разрешается штатное обучение для cтудентов первого курсов колледжей и вузов.

Разрешается деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более пяти человек.

Также казахстанцам разрешается посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Также главный санврач постановил:

разрешить деятельность РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бөбек" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

разрешить деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

разрешить проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67 с одновременным скоплением не более 100 человек;

разрешить возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

ограничить деятельность социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом усиленные карантинные меры сохраняются не менее 14 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода в желтую или зеленую зону.

Полную версию постановления, касающегося обучения школьников и студентов, можно найти по ссылке.

Также главный санврач подписал еще одно постановление. Согласно этому документу, в стране вводится запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

Кроме того, санврач постановил запретить использование кальянов в объектах общепита; карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток.

Также вводится:

запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор;

запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;

с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрет на организацию и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов ;

; запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;

запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67;

разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами ;

; проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Полные версии постановлений можно найти по ссылкам:

постановление главного государственного санитарного врача №67 от 25 декабря 2020 года "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан";

постановление главного государственного санитарного врача №68 от 25 декабря 2020 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".