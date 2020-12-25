Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой утвердил правила допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и пороговый уровень коллективного иммунитета, передает Tengrinews.kz.

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Как отмечается в приложении к приказу министра, допуск к посещению дошкольных организаций детей, не получивших плановые профилактические прививки по причине наличия постоянных медицинских противопоказаний или иных причин, осуществляется с учетом достижения порогового уровня коллективного иммунитета в группах, классах (за исключением групп коррекционного типа).

Обязательные профилактические прививки проводятся в рамках гарантированного объема медицинской помощи в порядке, сроки группам населения, подлежащим профилактическим прививкам, определяемым правительством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 5 статьи 85 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Учет профилактических прививок осуществляется соответствующими записями в учетной документации, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с подпунктом 31) статьи 7 кодекса, которая хранится на объектах по месту проведения прививок.

"При формировании групп в дошкольных организациях допускается такое количество детей, не получивших плановые профилактические прививки (по причинам наличия постоянных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок и другим), при котором обеспечивается достижение порогового уровня коллективного иммунитета. Пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета в группах дошкольных организаций соблюдается на уровне не менее 90 процентов от общего количества детей в группе. Допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10 процентов", - говорится в документе.

При комплектовании групп дошкольных организаций с учетом порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета учитывается количество детей, получивших и не получивших прививки.

Медицинские работники дошкольных организаций при формировании групп и классов осуществляют первичный расчет (оценку) охвата плановыми профилактическими прививками детей с дальнейшим проведением перерасчета (повторной оценки) с учетом движения детей в каждой группе, классе и регистрацией результатов расчета (оценки) в журнале регистрации охвата детей плановыми профилактическими прививками согласно приложению к настоящим правилам.

Руководители и медицинские работники дошкольных организаций обеспечивают постоянное соблюдение охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета среди детей не менее 90 процентов.

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