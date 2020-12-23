В Костанае без осадков, по области местами снег - Прогноз погоды в ближайшие 3 дня
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 24 декабря, на территории Костанайской области по прогнозам синоптиков, местами ожидается небольшой снег и туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13, местами -18...-23 градуса, днём -5...-10, местами -15 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае в четверг без осадков, возможен туман. Ночью -9...-11, днём -6...-8 градусов.
- В пятницу, 25 декабря, по области местами небольшой снег и туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура воздуха по области -15...-20, местами -25 градусов, днём -10...-15, местами -18 градусов.
В Костанае небольшой снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью -15...-17, днём -10...-12 градусов.
В субботу, 26 декабря, на территории области без осадков, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха -15...-20, местами -25 градусов, днём -10...-15, местами -18 градусов.
В Костанае в субботу без осадков. Ночью -18...-20, днём -13...-15 градусов.
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